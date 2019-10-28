沈义人“明示”全新OPPO智能手表：很期待

IT之家10月28日消息 去年年底，OPPO CEO陈明永表示2019年的研发资金将投入100亿，并且宣布OPPO将布局多智能终端，包括智能手表和智能家居。

今年初，OPPO正式成立新兴移动终端事业部，探索5G+时代的新入口，率先瞄准智能手表以及智能耳机。

在今年9月份的OPPO Reno2新品发布会上，OPPO正式推出了OPPO Enco Q1无线降噪耳机，售价599元。伴随着 Enco Q1无线降噪耳机的发布，这意味着OPPO智能手表已经离消费者不远了。

刚刚，OPPO副总裁@沈义人Brian微博再次透露了全新OPPO智能手表的消息，并称“看了一下@OPPO智美心品 的手表进展，怎么说呢？挺值得期待的吧”。

今年7月份，据外媒LetsGoDigital报道，OPPO注册了一项智能手表新专利，这项专利允许智能手表屏幕从表面抽出隐藏的折叠屏，从而达到近乎智能手机的可视效果。

▲LetsGoDigital绘制的效果图

根据专利图，OPPO这项智能手表专利共有三种形态，分别是三折式柔性屏、卷曲式柔性屏以及三段滑轨抽拉式折叠屏，这三种方案均可以实现屏幕显示面积扩大200%的效果。

从目前的消息来看，OPPO智能手表很大的几率将在明年年初发布，至于采用圆形还是方形表盘尚不清楚，曝光的专利手表形态目前来看量产的可能性不大。

此前沈义人表示，作为智能手表来说，圆形虽然好看符合传统审美，但是屏幕的利用效率（信息呈现）的确比矩形表盘低。