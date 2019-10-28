内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

《英雄联盟》十周年纪念 安妮皮肤已可获取

2019-10-28 12:56:05来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月28日消息 根据《英雄联盟》官方的消息，十周年纪念安妮限定皮肤已可获取。

官方介绍，只要玩家在今天起至11月20日3：00期间，任意1天登录客户端并完成1局系统匹配到的对局，即可免费领取10周年限定安妮皮肤，还有超可爱的安妮头像。十周年纪念安妮限定皮肤中安妮的小熊变成了提莫，官方称还有很多细节彩蛋。

另外，明天上午7:00-11月9日的6:59，无限火力模式将回归，玩家可以选择最喜欢的英雄享受快速技能冷却，无限法力值，超群攻击速度的乐趣。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英雄联盟安妮十周年

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有