《英雄联盟》十周年纪念 安妮皮肤已可获取

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IT之家10月28日消息 根据《英雄联盟》官方的消息，十周年纪念安妮限定皮肤已可获取。
官方介绍，只要玩家在今天起至11月20日3：00期间，任意1天登录客户端并完成1局系统匹配到的对局，即可免费领取10周年限定安妮皮肤，还有超可爱的安妮头像。十周年纪念安妮限定皮肤中安妮的小熊变成了提莫，官方称还有很多细节彩蛋。
另外，明天上午7:00-11月9日的6:59，无限火力模式将回归，玩家可以选择最喜欢的英雄享受快速技能冷却，无限法力值，超群攻击速度的乐趣。
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