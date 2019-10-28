中国电信前三季度净利润183.89亿元，同比下滑3.39%

10月28日午间消息，中国电信发布前三季度主要财务及运营数据称，前三季度净利润183.89亿元，去年同期190.34亿元，同比下滑3.39%。前三季度经营收入2828.26亿元，去年同期2849.71亿元。

截至9月底，中国电信移动用户达到3.30亿户，净增2743万户，其中4G用户达到2.75亿户，净增3294万户；手机上网总流量2同比上升84.5%，4G用户月均DOU达到7.6GB，保持快速增长，平均每月每户移动服务收入(ARPU)降幅较上半年有所收窄；有线宽带用户约1.53亿户，净增687万户，宽带接入收入降幅较上半年略有放缓。

2019年前三季度，经营收入为人民币2828.26亿元，其中服务收入为人民币2714.84亿元，比去年同期上升2.5%。经营费用较去年同期下降1.3%，其中︰折旧及摊销较去年同期增长17.7%，若剔除新租赁准则影响，增幅与服务收入增幅基本相当；网络运营及支撑成本较去年同期下降6.8%，若剔除新租赁准则影响，同比有所增长，但增幅较去年同期下降；销售、一般及管理费用较去年同期下降0.2%，主要原因是持续优化营销管理，提升营销资源效益；人工成本较去年同期上升3.1%，主要原因是加大向一线员工和新兴业务及技术人才的激励；其他经营费用比去年同期下降31.2%，主要原因是手机终端更多通过社会渠道销售。

期内财务成本净额较去年同期上升39.0%，若剔除新租赁准则影响，财务成本净额同比有所下降。投资收益及对联营公司投资的收益较去年同期下降49.9%，主要由于去年期内包含了中国铁塔股份有限公司上市的一次性股权稀释收益。本公司股东应占利润为人民币183.89亿元，比去年同期下降3.4%，剔除2018年第三季度中国铁塔上市一次性收益，同比上升2.5%。