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中国电信实现IPv6全网商用：已为超过3亿用户分配地址

2019-10-21 6:50:49来源：C114中国通信网作者：水易责编：孤城评论：

10月20日消息 今日，由国家互联网信息办公室和浙江人民政府共同主办的第六届世界互联网大会“领先科技成果发布活动”在乌镇开幕。中国电信“运营级IPv6技术创新与超大规模部署”获选世界互联网领先科技成果。

中国电信副总经理刘桂清在IPv6成果发布时表示：“作为全球最大的互联网宽带网络运营商，中国电信长期以来高度重视IPv6技术创新和规模部署。”

据了解，中国电信在2009年就决策启动IPv6演进工作，在2017年11月国家发布《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》后，中国电信围绕“创新引领，打造自主可控、安全可信的下一代网络”的目标，全面推进IPv6的规模部署。截止目前，中国电信城域网、移动网、骨干网、IDC等均实现了IPv6的商用部署，目前已建成规模最大、业务形态最全的IPv6网络，形成了涵盖端、管、云和用在内的端到端的下一代互联网体系。

据刘桂清介绍，当前，中国电信已为2.5亿4G移动用户和5500万家庭光宽用户分配了IPv6地址，同时，也为各行业政企客户提供包括专线、虚拟网、云、IDC和集成咨询在内的全系列IPv6产品和服务。

刘桂清表示，中国电信将进一步加大对下一代互联网基础性、前瞻性、创新性研究的支持力度，开展IPv6与工业互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等融合应用研究，争取在网络的关键前沿技术有新的突破。同时，中国电信将和产业一道，继续完善优化网络能力，合作打造IPv6生态体系，推动IPv6的广泛应用。

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关键词：中国电信IPV6

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