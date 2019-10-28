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微软Surface Pro X游戏测试：不能流畅运行《狂野飙车9》

2019-10-28 16:00:03来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家10月28日消息 微软Surface Pro X是基于ARM的设备，可以运行Windows 10 ARM的完整版系统。微软已与高通合作创建了基于ARM的自定义微软SQ1芯片组，从而使Surface Pro X达到了最佳性能。

但是，此ARM CPU具有一些缺点，其中大多数与游戏有关。

Surface Pro X游戏测试视频观看：点此链接

正如你从视频中看到的那样，Surface Pro X很难运行《狂野飙车9：竞速传奇》。《狂野飙车9：竞速传奇》的要求不是很高，甚至可以在iPhone 5S上运行，但是你可以看到Surface Pro X会导致游戏偶尔冻结并停滞在某些地方。

外媒还指出，由于Surface Pro X运行Windows 10 ARM而不是Windows 10 x64，因此无法安装《极限竞速:地平线4》Demo。根据Microsoft Store的说法，《极限竞速:地平线4》Demo至少需要2GB的视频显存，而Surface Pro X提示“无法检测到硬件”。

但是，Surface Pro X应该只支持32位应用程序，而根本不支持64位，因此无法安装《极限竞速:地平线4》Demo的事实也就不足为奇了。

从好的方面来说，Surface Pro X可以很好地运行《愤怒的小鸟2》。

坏消息是，所有这些都确实证明该设备并不适合繁重的工作，它只适合那些想要浏览网络、处理某些文档或查看高清图片等的轻量级办公用户，至少比手机强大。

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关键词：Surface Pro X微软

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