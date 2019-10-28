小米CC9 Pro亿级像素风光实拍样张公布：壮丽山河细节丰富

IT之家10月28日消息 小米手机今日正式“官宣”了采用亿级像素CMOS的全新小米CC9 Pro并放出了该机的人像实拍样张。刚刚小米官方再度放出了小米CC9 Pro在风光场景下的实拍样张，一起来看一下。

官方放出的这一组图包括正常拍摄条件的样张以及一张取自原图3.4%的局部样张，照片主体为桂林龙脊梯田。从官方样张可以看出小米CC9 Pro所采用的的亿级像素CMOS对梯田、山云、建筑等事物的呈现力不俗，同时官方释出的局部样张也完美体现了这枚亿级像素CMOS的细节刻画力。整体而言，小米CC9 Pro所采用的的亿级像素CMOS无论是在日常人像场景下还是旅游风光的场景下，其影像力十分不俗。

值得注意的是，官方在这一组样张的下方还进一步说明了小米CC9 Pro相机模组的具体功能信息：五摄四闪、支持双光学防抖、支持10倍混合光学变焦。

据了解，小米CC9 Pro所搭载的这颗传感器名为ISOCELL亮HMX，是三星与小米联合开发的。这枚传感器支持ISOCELL plus技术，可以有效抑制光线衍射；支持四像素合成技术，根据明暗变化改变像素排列；智能ISO可以减少噪点，对焦方面则是支持相位检测自动对焦。这枚传感器的尺寸为1/1.33英寸，传感器对角线长达19mm，0.8μm的像素有1亿800万个.

小米CC9 Pro将于11月5日正式与大家见面，敬请期待。