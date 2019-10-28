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马云斥巨资上海买豪宅？当事房企辟谣：未购买任何商品房

2019-10-28 16:51:38来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月28日消息 近日有关马云在上海巨款购豪宅的新闻甚嚣尘上，今天继阿里巴巴公关部主席王帅辟谣后，相关涉事房企“融创外滩壹号院”也发布官方声明辟谣称马云未在该项目购买任何商品房。

融创品牌总监王齐在朋友圈公布的上述官方声明并称“感谢大家，但别再替我们送房子了，毕竟不便宜”。

不过类似“马云买豪宅”这类新闻的出现也不是一次两次了，这类新闻出现到最后均会被辟谣且很大程度上是房产中介等方面的营销手段。

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关键词：马云阿里巴巴融创外滩壹号院

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