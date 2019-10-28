259元，米动智能手表青春版京东预售

IT之家10月28日消息 米动手表青春版已在京东开启双11预售，下单需支付10元定金，使用价格下方299-80元优惠券，支付尾款后到手价259元：点此前往。





米动手表青春版内置190mAh锂聚合物电池，官方称在屏幕亮度10%时，每周跑步半小时和每天收到100条通知的使用环境下续航可达45天。如果是仅显示时间、运动和睡眠监测的待机模式续航则可达到四个月以上；连续开启GPS记录轨迹则续航在22小时左右。表体重18g连表带一共32g，表体使用1.28英寸的屏幕配合2.5D康宁大猩猩玻璃3代表面和AF镀膜，反射式屏幕可以在户外光线下清晰显示，IP68级防水防尘能满足基本户外运动需要。

米动手表青春版内置索尼28nm低功耗GPS芯片，采用GPS+GLONASS双模定位方式搜索卫星信号，自带气压计和指南针，可以快速定位并精准记录实时轨迹、里程、海拔、步频等专业运动数据。米动手表青春版支持户外跑、室内跑、骑行和健走四种常见运动模式，在不同的运动模式下分别可以看到运动时长、配速、最高时速、运动距离、实时心率、上下坡高度等运动数据。除此之外还拥有来电提醒、震动闹钟、久坐提醒等功能，可直接查看QQ、微信和手机短信，也可解锁手机屏幕。

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