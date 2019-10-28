荣耀20青春版快充不止20W？荣耀老熊微博回应

IT之家10月28日消息 此前，荣耀老熊微博发文称，荣耀20青春版采用了定制的4000mAh大电池，还支持20W快充，30分钟就可充电至53%。

随后有数码博主发文实锤荣耀老熊“虚报功率”，称“用40W的充电器给荣耀20青春版充了个电，发现屏幕上会出现超级快充，充电数值也会显示到小数点后一位，照理说20W快充是不会显示这些的。难道荣耀20青春版充电不止20W？求实锤”。

对此荣耀老熊回应道，“看来快充上的“小彩蛋”已经被发现了”，这表明荣耀20青春版的快充功率不止20W，根据评论区网友的猜测，该机快充功率应为22.5W。有网友调侃称，“举报荣耀手机虚标”，明明不止20W，非要往低了说。

据了解，荣耀20青春版搭载麒麟710F处理器，采用6.3英寸的2400×1080分辨率屏幕，内置4000mAh电池，配备USB Type-C接口与3.5mm耳机孔；相机方面，荣耀20青春版后置4800万超广角夜拍三摄方案，为4800万像素1/2英寸大底超清主摄+800万像素f2.4超广角摄像头（120度超广角）+200万像素f2.4景深摄像头。前置方面采用1600万AI摄像头；其他方面，荣耀20青春版具有新一代光学屏幕指纹，官方称每一片指纹模组都经过专业设备调焦，专业调焦方案对焦更准。解锁方面，官方表示感光面积提升33%、解锁率提升7%、解锁时间提升5%。还具有双人脸识别，具有防闭眼解锁和暗光解锁功能。