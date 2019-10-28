诺基亚推出1830时间敏感分组交换机（TPS），同时支持4G/5G

近日，诺基亚宣布推出1830时间敏感分组交换机（TPS）。1830 TPS可实现基于分组的移动前传传输，大大降低Cloud RAN的部署成本和复杂度；同时透明支持现有和新的无线接口协议，实现4G和5G移动网络的统一传输。

时延敏感网络（TSN）

1830 TPS的发布正逢其时，5G被视为超低时延应用的支持者，而此方案的发布意味着网络具备了完整的支持能力。通过将应用分发到网络边缘的MEC节点（更接近移动用户），信号传输距离变短，时延随之显著降低。Cloud RAN架构通过将某些RAN功能分发到网络边缘的同一MEC节点来实现此类新型时延敏感应用。移动传输必须具备可扩展性、超低时延和确定性，才能满足Cloud RAN架构对基础设施的严格要求，以及用户对5G高时效服务体验的高预期。

1830 TPS遵循严格的流量优先级和帧优先权，通过交换式以太网创建确定路径。这种确定性对于确保可靠传输低时延关键业务至关重要，而之前在分组交换网络中却是无法实现的。

高精度时钟同步功能可使5G无线网络实现精确同步，此外，依托诺基亚在RAN领域CPRI流映射处理的雄厚技术积淀，可使1830 TPS的带宽效率高出同类产品近40%。

1830 TPS支持商业、住宅和无线服务

当前，5G网络在部署时往往要与现有4G网络共存，这就需要引进一种能够支持多代传输速率和协议的移动传输解决方案。通过封装RoE接口（基于以太网承载的无线前端传输接口），1830 TPS可将传统CPRI数据流与原生以太网流量（包括eCPRI和传统回传流量）传输到统一的时延敏感网络中。