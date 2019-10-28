Spotify第三季度营收17.31亿欧元，同比增长28%

新浪科技讯北京时间10月28日晚间消息，瑞典流媒体音乐服务提供商Spotify今日发布了2019年第三季度财报，总营收为17.31亿欧元，同比增长28%。归属于Spotify母公司股东的净利润为2.41亿欧元（约合2.67亿美元），而上年同期为4300万欧元。

第三季度业绩：

总营收为17.31亿欧元，同比增长28%。

毛利率为25.5%，较23.2%至25.2%的指导性预期高30个基点。付费服务毛利率为26.5%，低于第二季度的27.2%，较上年同期增长40个基点。

运营开支3.87亿欧元，同比增长44%。运营利润5400万欧元，运营利润率为3.1%。

归属于Spotify母公司股东的净利润为2.41亿欧元（约合2.67亿美元），而上年同期为4300万欧元。

Spotify现拥有1.13亿付费用户，同比增长了31%。

第三季度，Spotify总体月活跃用户数量（MAU）达到2.48亿，同比增长30%，超出了公司指导性预期的上限。

Spotify通过经营活动产生了7100万欧元的净现金流和4800万欧元的自由现金流。

截至2019年9月30日，Spotify拥有16亿欧元的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资。

业绩展望：

Spotify预计，第四季度月活跃用户数量将达到2.55亿至2.70亿；付费用户数量将达到1.20亿至1.25亿；总营收将达到17.4亿欧元至19.4亿欧元；毛利率将达到23.7%至25.7%；运营亏损将达到3100万欧元至1.31亿欧元。