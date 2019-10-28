CFO谢东萤离职，蔚来汽车融资故事该如何继续？

10月28日，蔚来汽车一份公告称，该公司首席财务官谢东萤因个人原因已辞去个人职务，自2019年10月30日起生效。同时表示，公司已开始物色新的继任者

李斌表示：“我要感谢谢东萤对蔚来汽车的贡献，并祝愿他在未来的努力中一切顺利。”

这则人事变动有点突然。就在9月25日蔚来汽车第二季度业绩电话会议上，谢东萤还参与解读了财报要点，并表示在蔚来中国融资项目上，蔚来与相关方取得了重大的积极进展。

紧接着10月中旬，有媒体报道称蔚来汽车正与浙江省湖州市吴兴区洽谈超50亿元的融资意向，并将落户一个年产能20万辆的工厂。

针对该消息浙江吴兴区委宣传部作出回应表示，“洽谈过，但无意向性协议。鉴于评估风险过大，已停止进一步洽谈。”

在目前蔚来汽车寻求融资的敏感时期，CFO（首席财务官）谢东萤突然离职，或明或暗地指向蔚来汽车的融资战略进程。

谢东萤下车，蔚来高管现离职潮

谢东萤于2017年5月份正式加盟蔚来汽车，负责蔚来汽车融资及上市项目，直接向蔚来汽车董事长兼CEO李斌汇报。

加盟蔚来汽车之前，谢东萤曾任新东方教育科技集团总裁、首席财务官，在摩根大通、瑞银资产、瑞银投资银行等公司也有过工作经历。此外，他还帮助新东方、京东、百盛中国成功赴美上市。

蔚来汽车表示，谢东萤过往在关键时期帮助四家中国企业成功赴美上市，“如今事了拂衣去，深藏功与名。”

谢东萤的突然离职，在蔚来汽车高层中并非首例。前不久一封李斌的内部信显示，蔚来的联合创始人郑显聪将从蔚来的日常业务上荣休，后面将继续担任个人顾问。实际上，“荣休”不过是离职的另一种说法。

更早之前，去年11月底蔚来北美CEO伍丝丽(Padmasree Warrior)离职后，包括蔚来汽车软件发展副总裁庄莉和蔚来汽车英国区董事总经理安格利卡·索迪亚（Angelika Sodian）等也纷纷离开蔚来汽车。

出现高管离职潮，也让人们对蔚来汽车的管理水平以及整体经营状况产生了质疑。更关键的是，此时离职其实不止蔚来汽车，在新能源车企普遍存在留不住人的情况，特斯拉也是重灾区。

伯恩斯坦公司（Bernstein Inc。）的一位分析师经过研究发现，特斯拉公司的高管流动率高于硅谷的主要科技公司，每年都要更换约27%的高管。若是按照目前高管离职的速度，特斯拉150多名高管团队很可能将在不到四年的时间里全部离职。

融资故事该如何继续？

9月24日，新造车企业蔚来汽车发布了2019年第二季度财报。财报显示，今年第二季度蔚来汽车共营收15.08亿元，相比今年第一季度下降了7.5%；净亏损超过32.8亿元，较第一季度扩大了25.2%。

持续的亏损，股价也应声下跌。原本取消的电话会议，为了缓解投资人的情绪，蔚来汽车在财报发布的第二天恢复召开。但即便如此，蔚来仍面临着“1美元退市”的危机。

而蔚来的股价较去年IPO后的峰值下跌了近80%。受谢东萤辞职影响，盘前交易中，该股跌3.3%，至1.46美元，目前市值仅为15.9亿美元。

另外，根据财报显示，截至2019年6月30日，蔚来汽车持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总额为人民币34.556亿元(约合5.034亿美元)。目前来看，现金流仅供蔚来汽车一个季度的运转，接下来如果募集不到资金，蔚来汽车将很难支撑运营。

目前蔚来汽车获得新融资的途径，或许更倾向于来自政府产业引导基金，但事实证明，政府以及产业引导基金对于新能源汽车的态度也在更加谨慎。

尤其在持续亏损，股价下跌的敏感时期，蔚来汽车获取地方政府资金的支持已经不再像之前那么顺利了。

眼下新势力造车的故事已经开始了下半场，国产特斯拉也早已箭在弦上，嗷嗷待哺且留不住人才的蔚来汽车已经内忧外患。

此前李斌曾表示，自己最大的特长，就是能从悬崖边上，把自己捞回来。对于当下岌岌可危的蔚来汽车来说，李斌会把这个“四岁的孩子”捞回来吗？