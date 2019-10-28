Ubuntu 19.10 发布派对：优麒麟UKUI 3.0桌面环境宣布启动开发

近期，“Ubuntu 19.10发布派对”在北京举办，本次活动由Ubuntu主办，优麒麟社区受邀参加并发表演讲，参加人员包括Linux社区开发者、Linux大咖、Linux用户小组成员、在校师生和开源爱好者，以及合作厂商等共计150余人。

优麒麟社区负责人刘敏分享了《UKUI轻量级桌面环境》主题。UKUI是一个轻量级的Linux桌面环境，基于GTK和QT进行开发，在国内外得到广泛关注，已经默认使用在优麒麟开源操作系统上。本次分享重点介绍了UKUI的设计理念、社区贡献、以及发展历程，从最开始只是对主题和图标进行定制的UKUI 1.0，到真正意义上整体设计开发的UKUI 2.0，首个集成UKUI 2.0版本的优麒麟系统下载量高达300W次以上。接下来，我们将继续突破，持续创新，开启全新设计和开发的UKUI 3.0。

▲图自优麒麟官网

刘敏向大家介绍了UKUI 3.0的产品规划，全新的UKUI 3.0将秉承“友好易用，简单轻松”的设计理念，将为普通用户架起迈向Linux的桥梁。最后，刘敏还介绍了非常期待的安卓兼容，目前安卓兼容已在飞腾ARM平台投入使用，一起期待X86安卓兼容的到来，让Linux生态不再是你拒绝Linux的理由！

前不久Linux爱好者发布的统计数据显示，2019年度Ubuntu以37.5%的用户使用量，超过排名第二的Debian近1倍。今年是Ubuntu发布的第十五周年，祝福Ubuntu和优麒麟都能越来越强，更好的回馈社区，更好的回馈开源！