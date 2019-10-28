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微软OneDrive App更新，正式适配安卓10黑暗模式

2019-10-28 23:20:08来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家10月28日消息 借助Android 10，谷歌几乎对所有内容都进行了彻底检查，包括通知、设置菜单以及支持系统范围内黑暗模式主题的应用。

大多数Google应用程序已更新，支持新的系统范围内的黑暗模式功能。现在少量第三方开发者（包括微软）也遵循该公司的领导，并已逐步更新具有深色主题支持的Android应用程序。

今天，微软正在更新Android版OneDrive，以支持Android 10上的黑暗模式。如果你的手机运行的是Android 10，OneDrive应用将自动将其设置为系统主题。例如，如果你启用了系统范围内的黑暗模式，那么你也将在OneDrive应用中获得黑暗模式。

适用于Android的OneDrive深色模式如你在屏幕截图中所见，所有选项卡（包括文件，最近使用，共享和照片）均显示为深色。内置的照片功能还具有微妙的深灰色外观。

不幸的是，新的主题尚不适用于所有用户。深色模式应显示在OneDrive稳定版本5.41.2中。

该应用程序没有自行主题切换功能，因此如果你使用的Android版本低于Android 10，你将看不到该变化。

如果你使用的是Android 10，则很容易获得黑暗模式：

  • 打开设置，然后导航至显示选项。

  • 点击“黑暗”主题开关，并将其设置为“开”。

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关键词：OneDrive安卓10

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