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苹果CEO蒂姆·库克推特头像提前“戴上”新款AirPods Pro

2019-10-29 2:02:57来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月29日消息 今日凌晨苹果正式上架了新款AirPods Pro，不过有眼尖的网友发现苹果CEO蒂姆·库克的推特头像也“戴上”了苹果AirPods Pro。

从图片中较短的耳机柄以及腔体的黑色条状物即可分辨出库克所佩戴的就是苹果新款AirPods Pro，相信这也是苹果AirPods Pro正式发布的一个“小彩蛋”。

据悉，新款AirPods Pro耳机采用入耳式设计，耳机从舒适度和贴合度入手，每只耳机随附三种不同尺寸的耳塞以贴合耳形并配合主动降噪功能；同时AirPods Pro运用了新的通气系统来平衡压力，此举可减少入耳式设计所带来的不适感；苹果AirPods Pro拥有可抗汗抗水设计，不过苹果未说明防水级别；搭载苹果H1芯片，具备极低的音频处理延迟能力，在实现实时降噪效果的同时还能保证音质，在能耗更低的同时依旧支持“嘿Siri”语音唤醒等功能；新增了“通透模式”且主动降噪与通透模式可以随时切换；新增音质自适应均衡功能，营造良好的聆听体验且可以延长电池续航。

续航方面，非主动降噪模式下AirPods Pro耳机本体聆听时间最长可达5小时；在主动降噪模式下，AirPods Pro单次充电聆听时间最长4.5小时，通话时间最长可达3.5小时。配合无线充电盒，可提供超过24小时的聆听时间或18小时以上的通话时间。

新款苹果AirPods Pro售价1999元，将于10月30日正式发售，敬请期待。

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关键词：苹果AirPods Pro

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