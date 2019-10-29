苹果官方解读AirPods Pro：全新设计具备主动降噪功能

IT之家10月29日消息 今日凌晨，苹果正式发布了全新的AirPods Pro入耳式耳机。现在官方的详细解读也来了，一起来看一下吧。

Apple今日宣布推出 AirPods Pro，采用精巧轻盈的全新入耳式设计，拥有主动降噪功能与令人沉浸的卓越音质，为AirPods产品系列添加了一款不同凡响之作。AirPods Pro将于今日起接受订购，并于10月30日星期三开始在零售店内发售。

“AirPods是我们很畅销的一款耳机。简单的一键设置、令人赞叹的音质和标志性的设计，让它成为一款备受人们喜爱的Apple产品。而这次推出的AirPods Pro，更将这种妙不可言的体验提升到新的境界。”Apple全球市场营销高级副总裁Phil Schiller表示，“全新的入耳式AirPods Pro通过自适应均衡功能带来动人音质，提供富有弹性的耳塞来确保佩戴舒适度和贴合度，还拥有创新的主动降噪功能和通透模式。我们相信，广大用户将会爱上AirPods家族的这位新成员。”

AirPods Pro与现有的AirPods系列一样，有着与众不同的无线音频体验。每款耳机都采用先进技术，重新定义了人们听音乐、打电话、观看影视剧、玩游戏以及与Siri互动的方式。现有AirPods中深受用户喜爱的巧妙设置体验，在AirPods Pro上也得以延续。只需靠近iOS或iPadOS设备并打开充电盒，再轻点一下，便可将AirPods Pro与用户已登录的iCloud账户下各种设备配对，包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV和iPod touch。

全新设计

AirPods以突破性的设计颠覆了人们的无线音频体验，而新款AirPods Pro则从舒适度和贴合度出发，以精巧轻盈的全新入耳式耳机设计将这种体验带到一个新的高度。每只耳机都随附三种不同尺寸的耳塞，柔软且富有弹性的硅胶材质令耳塞能贴合每只耳朵的耳形，在保证佩戴舒适的同时可实现高密合度，而这也是实现声声入耳更沉浸的关键所在。为了进一步提升舒适度，AirPods Pro还运用创新的通气系统来平衡压力，尽可能减轻其他入耳式耳机设计中常见的不适感。更棒的是，AirPods Pro还可抗汗抗水，非常适合充满活力的生活方式。

主动降噪

AirPods Pro的主动降噪功能利用两个麦克风结合先进的软件，根据个人的耳形及耳机的佩戴贴合度持续进行调节。这种设计可消除背景噪音，带来与众不同、量身定制的出色降噪体验，让用户无论是听歌还是打电话，都能听得更专注。

第一个麦克风采用外向式设计，会检测外部声波并分析环境噪音。随后，在这些背景噪音进入用户耳朵之前，AirPods Pro会用与之相当的抗噪声波将其抵消。第二个麦克风为内向式设计，会检测耳内噪音，然后AirPods Pro会将检测到的多余噪音也予以抵消。降噪功能会以每秒200次的频率持续调节声音信号。

令人沉浸的音质

AirPods Pro可通过自适应均衡功能实现动人音质，该功能会根据用户个人的耳形来自动调节音乐的低频和中频部分，营造出细腻丰富、令人沉浸的聆听体验。定制的高动态范围放大器可呈现纯净清澈的声音，并延长电池续航，另外还能驱动定制的高振幅、低失真度扬声器驱动单元，优化音质并消除背景噪音。驱动器单元可实现浑厚一致、低至20Hz的低音，并在中频和高频的表现上带来丰富细节。

通透模式

通透模式让用户可以选择在聆听音乐的同时，还能听到周围环境的声音，比如外出跑步时听到路上的熙熙攘攘，或是早晨上班途中及时听到地铁的重要通知。通透模式配合平衡压力的通气系统和先进的软件，可以只保留适度的降噪调节，确保用户自己的语音听起来自然，同时音频仍能以很棒的效果持续播放。

主动降噪与通透模式切换起来很简单，可直接通过AirPods Pro耳机柄上创新的力度感应器来完成。通过该力度感应器，还能轻松执行播放、暂停、跳过曲目、接听或挂断电话等操作。用户也可在iPhone和iPad上按下控制中心的音量滑块，或是播放音乐时在Apple Watch上点按“隔空播放”图标，便捷地控制各种设置。

性能与电池续航

AirPods Pro外形小巧却性能强大，这要归功于它开创性的System-in-Package (SiP)封装设计，而Apple设计的H1芯片正是其核心所在。H1芯片拥有10个音频核心，能为音频和Siri等方方面面提供强劲动力。而它极低的音频处理延迟，不仅能实现实时降噪，运用自适应技术呈现卓越音质，还可响应你的“嘿Siri”免提语音请求，所有这些都能同时完成。

AirPods Pro拥有与AirPods一样出色的电池续航力，聆听时间最长可达5小时。在主动降噪模式下，AirPods Pro单次充电聆听时间最长可达4.5小时，通话时间最长可达3.5小时。配合无线充电盒进行额外多次充电，AirPods Pro甚至可提供超过24小时的聆听时间或超过18小时的通话时间。充电非常简单，只需将AirPods充电盒放在Qi认证充电板上，或在外出时使用闪电接口，即可轻松为你的AirPods Pro充电。

其他功能

耳塞贴合度测试通过测试耳塞的密合度，确定最适合用户的耳塞尺寸，帮助确保用户佩戴AirPods Pro时获得最佳的音频体验。用户将AirPods Pro戴入耳中之后，先进的算法会与每只AirPods内的麦克风配合，测量耳内的声级，并将其与扬声器驱动单元传来的声音进行比较。只需短短几秒，算法便可测得耳塞是尺寸合适且贴合度良好，还是需要进一步调整来达到更好的密合度。

语音激活Siri 功能利用H1芯片实现免提“嘿Siri”功能，轻松播放歌曲、调高音量、拨打电话或获取路线信息。

音频共享功能让你只需再拿一副AirPods靠近iPhone或iPad，便可与好友一起欣赏同一首歌曲或同一部电影。

信息播报功能可在收到信息时，自动、便捷地为你读出信息，而在你接打电话或通过音频共享功能分享媒体内容时，Siri也懂得不要打扰你。

价格与上市时间

AirPods Pro售价为1999元，即日起将通过苹果官网和Apple Store App在超过25个国家和地区接受订购。AirPods Pro将于本周稍晚些时候开始在零售店有售(具体时间因国家和地区而异)。

使用AirPods Pro需使用运行iOS 13.2或更新版本、iPadOS 13.2或更新版本、watchOS 6.1或更新版本、tvOS 13.2或更新版本、macOS Catalina 10.15.1或更新版本的Apple设备。