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苹果拍照黑科技Deep Fusion来了，样张对比出炉

2019-10-29 7:21:35来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月29日消息 今天苹果正式推送了iOS 13.2正式版更新，此次更新带来了一个非常重要的功能——苹果此前承诺的拍照黑科技Deep Fusion，将为iPhone 11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max带来更出色的拍照质量，那么其表现究竟如何呢？

根据苹果的介绍，全新的图像处理系统Deep Fusion，能够拍出细节更出众且噪点更少的照片，这一切都是通过A13仿生中的神经网络引擎完成的，会以不同曝光拍摄多张图像，进行逐个像素的分析，并将各张图像中质量最高的部分融合成纹理及细节更出众、中低光环境下噪点更少的照片。

据悉，使用远摄镜头时，Deep Fusion在几乎任何情况下都会自动启动，而在使用广角镜头时，会在中等到低光条件下自动启动，超广角镜头则不支持Deep Fusion。

总之，Deep Fusion带来的最终成像效果是，纹理细节更出众、噪点更少的照片，这也是为什么苹果自己的大多数示例照片都展示了毛衣的原因。

对此外媒petapixel进行了测试，下面这两张照片都是使用同一部iPhone 11 Pro（使用2倍远摄镜头）拍摄的，以确保Deep Fusion能够启动。第一张是在安装iOS 13.2更新之前拍的，第二张是安装之后拍的：

从下面的放大图可以看出，小狗皮毛的细节水平，鼻子上的纹理甚至是沙发面料的纹理都有非常明显的提升，也许结果并不是天壤之别，但Deep Fusion在本身已经非常出色的拍照质量上，又在质感和细节渲染方面提供了明显的提升。

以下是网友放出的一些Deep Fusion样张：

▲左边：开启，右边：未开启

▲上面未开启，下面开启，注意墙面的噪点区别

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关键词：Deep Fusion

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