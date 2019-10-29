内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

传字节跳动考虑2020年香港上市，去年估值780亿美元

2019-10-29 8:36:01来源：网易科技作者：小小责编：孤城评论：

【更新】字节跳动相关负责人表示：报道有误。

10月29日消息，据外媒报道，据知情人士透露，流行短视频应用抖音母公司字节跳动正考虑最早于2020年第一季度在香港进行首次公开募股(IPO)。

另有消息人士表示，这家成立七年的初创企业9月份公布数据显示，上半年营收超过70亿美元，好于预期，去年年末估值达到780亿美元。

有传闻称，字节跳动还计划出售其美国新闻订阅业务TopBuzz。该公司尚未立即就上述消息回应置评请求。


分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：今日头条上市

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有