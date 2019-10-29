传字节跳动考虑2020年香港上市，去年估值780亿美元

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【更新】字节跳动相关负责人表示：报道有误。
10月29日消息，据外媒报道，据知情人士透露，流行短视频应用抖音母公司字节跳动正考虑最早于2020年第一季度在香港进行首次公开募股(IPO)。
另有消息人士表示，这家成立七年的初创企业9月份公布数据显示，上半年营收超过70亿美元，好于预期，去年年末估值达到780亿美元。
有传闻称，字节跳动还计划出售其美国新闻订阅业务TopBuzz。该公司尚未立即就上述消息回应置评请求。
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