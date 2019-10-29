维珍银河登陆纽交所，创始人：明年送旅客“上天”

北京时间10月29日上午消息，美国当地时间周一，太空旅游公司维珍银河（Virgin Galactic）通过反向合并成功登陆纽交所，股票交易代号为SPCE，公司CEO理查德·布兰森（Richard Branson）亲临现场，庆祝公司成功上市。

在首个交易日中，维珍银河股票开局良好，以12.34美元开盘，先升后降，最终收于11.75美元，微跌0.3%。

维珍银河是一家太空旅游公司的，它的主要业务是将旅客送往太空，停留几分钟。公众投资者真的愿意将钱掏出来支持维珍银河吗？这是一个问题。维珍银河开发了VSS Unity航天飞机，它可以将乘客送到太空边缘，然后回归地球，在跑道上降落。到目前为止，VSS Unity前往太空的次数只有2次，总计只有5名乘客。按照维珍银河的计划，2020年年中时航天飞机就会商用，到时布兰森会成为首批乘客中的一员。

上市当天，布兰森与维珍银河CEO乔治·怀特塞兹（George Whitesides）接受了媒体的采访，具体内容如下：

问：我想知道，对于首个交易日你有何看法？

布兰森：你说话的时候我正在看图表，箭头说明一切。我觉得，过去2天表现很好。周五时上涨11%，今天又上涨5-6%。不论怎样，看起来很不错。

问：维珍银河还在发展，按照计划，明年年中开始商业化，你对上市有着怎样的期待呢？

布兰森：维珍银河融资5亿美元……我们本来准备与沙特达成交易，但是几个月前交易吹了，因为受到Khashoggi事件的影响。没有了沙特投资，但公司通过IPO融入5亿美元，奖金充裕了，可以将更多人送往太空，可以安排更多航天飞机，还可以再建造一艘航天飞机，推进各项工作。

明年我们就会将乘客送往太空，我自己正是其中一员。将乘客送往太空之后我们会加速前进，尽可能多制造一些航天飞机。