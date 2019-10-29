小米有品上架天文望远镜：250倍变焦，可用手机拍摄

IT之家10月29日消息 今天上午，小米有品开启了星特朗SCTW-70天文望远镜的众筹，这款天文望远镜支持250倍变焦，可用手机拍摄，众筹价369元。

星特朗SCTW-70天文望远镜采用了四面绿膜物镜，官方称高透光、低像损。望远镜还配备了4mm非球面目镜和2X倍增镜，最高可以实现250倍变焦。

这款天文望远镜支架上可以安装手机，可以进行手机拍摄。三脚架采用了不锈钢材质，官方附送便携背包和6×24寻星镜。

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