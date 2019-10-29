腾讯代表中国主导制定区块链发票国际标准

IT之家10月29日消息 据腾讯官方消息，在近日举行的ITU-T SG16 Q22会议上，腾讯与中国信通院、深圳税务局联合代表中国首次提出《General Framework of DLT based invoices》（基于区块链分布式账本的电子发票通用框架）标准立项，获得了成员国家的支持，顺利通过新标准立项。

腾讯表示，立项通过，标志着区块链发票的标准起草工作正式启动。接下来，腾讯、中国信通院和深圳税务局将联合代表中国主导制定区块链发票的标准工作，包括草案讨论、修订，直至标准发布。

据悉，这也是区块链发票首次制定国际标准。

公开资料显示，区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。区块链（Blockchain）起源于比特币，是比特币的一个重要概念，它本质上是一个去中心化的数据库，同时作为比特币的底层技术，是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每一个数据块中包含了一批次比特币网络交易的信息，用于验证其信息的有效性和生成下一个区块。

近期，区块链被公开点名，再次引发网友热议。但需要注意的是，区块链不等于比特币，比特币只是区块链技术的一种应用。区块链还可在医疗卫生、食品安全、版权保护等诸多领域应用。