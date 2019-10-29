诺奖得主威廉·凯林：正参与HIF-1相关药物研发

10月29日消息，今天，第二届世界顶尖科学家论坛在上海开幕，以“科技，为了人类共同命运”为主题，本次论坛共持续4天：10月29日至11月1日。在本论坛上，2019诺贝尔生理学或医学奖获得者威廉·凯林发表了希佩尔·林道综合征相关研究的演讲。

希佩尔·林道综合征（Von Hippel–Lindau disease，VHL综合征），是一种罕见的常染色体显性遗传性疾病，表现为血管母细胞瘤累及小脑、脊髓、肾脏以及视网膜，其若干病变包括肾脏血管瘤、肾细胞癌以及嗜铬细胞瘤等。

威廉介绍，肾病在发达国家很常见，基本分为遗传性疾病和非遗传性疾病两种。在氧气充足的条件下，HIF会降解，（注：缺氧诱导因子-1，即低氧诱导因子-1（hypoxia inducible factor-1，HIF-1）是1992年Semenza和Wang首先发现的，随后确立了HIF-1的结构，并证明了其cDNA的编码顺序。）反之或VHL突变后，HIF会提高。另外，VHL编码蛋白高度依赖于氧气。那么VHL蛋白是不是和氧气有关呢？

VHL基因编码了一种可以预防癌症的蛋白质，研究发现，缺乏VHL功能基因的癌细胞表达了异常高水平的低氧调节基因。但是，当VHL基因被重新引入癌细胞时，氧含量又恢复了正常水平。这是一条重要的线索，表明VHL在某种程度上参与了对缺氧反应的控制。

在美国，大概有两百万人患有慢性肾衰竭，通过基因敲出实验，科学家发现小鼠肝脏重新激活了红细胞生长机制。

由于红细胞生成素表达水平下降，慢性肾衰竭患者常常患有严重的贫血。红细胞生成素是由肾脏细胞产生的，对于血液内红细胞的产生起到关键作用。除此之外，这一氧气调节机制在癌症发生方面也具有重要作用。

在肿瘤内部，这一氧气调节机制被用于刺激血管生成并重塑新陈代谢，以便癌细胞实现大量增生。

目前，在大量的医学实验室和制药公司都将注意力集中在开发相关药物上，结果表明HIF-1抑制剂相关药物对一些患者有较好疗效，目前已经有相关公司研发了相关抑制剂药物，威廉表示他参与的一些公司研发的新药已经通过相关审查。

第二届世界顶尖科学家论坛由世界顶尖科学家协会发起，上海市人民政府主办，中国科学技术协会指导。共设置了8大主题峰会，65位诺贝尔奖、沃尔夫奖、拉斯克奖、图灵奖、菲尔兹奖、麦克阿瑟天才奖等全球顶尖科学奖项得主、100余位中国两院院士、世界优秀青年科学家共同出席，深度对话。围绕宇宙、空间、航天、光子、气候、能源、生命、基因等将改变人类命运的话题，打造人工智能算力算法、脑科学与神经退行性疾病、创新药研发与转化医学、生命科学、碳氢键与新化学、新能源与新材料、黑洞与空天科技、经济与金融等主题峰会。（河雨）