官方科普小米电视5系列所采用的量子点显示技术/广色域

IT之家10月29日消息 小米近日正式官宣了旗下新款小米CC9 Pro，与此同时另一小米新品——小米电视5系列也浮出水面。据悉此次小米电视5系列采用了量子点显示技术+广色域，那么这两项技术到底代表什么呢?今日小米电视官方也通过微博向大家科普了一下此次小米电视5系列所采用的这两项技术。

据小米电视官方表示，量子点显示技术拥有迄今为止最宽广的色域覆盖能力，而色域就是指某种表色标准下所能表达的颜色范围。常见的标准有sRGB、NTSC、DCI-P3等。其中NTSC色域标准是被广泛用来测试目前电视屏幕所能覆盖的色彩范围。小米电视5系列所采用的量子点显示技术往往存在于高端电视上，也因此广受高端电视用户喜爱。

与此同时，此次小米电视5系列所搭载的4K分辨率量子点屏幕拥有NTSC 108%的广色域，这一数值也远超普通电视的色域。好处就是小米电视5系列的色域宽广，能够为用户带来更为纯净的显示效果。

预计小米电视5系列将采用更为惊艳的设计工艺，同时画质也将带来提升且将会有多种尺寸；外观设计方面，预计小米电视5系列将采用更为现代化的设计方案，边框进一步缩窄；面板方面，预计小米电视5仍将采用4K分辨率面板，但可能会增加更多色彩和解码技术，如HDR等。

小米电视5系列将于11月5日正式与大家见面，敬请期待。