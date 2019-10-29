微软Windows 10X正式版将同20H2系统一起发布

IT之家10月29日消息 根据最新爆料，Windows 10 20H1更新可能会在今年12月尽快通过RTM正式版，以便于2020年早期发布。另外预计Windows 10 20H2将在明年6月份发布正式版本。

据报道，Windows 10 20H1在内部已获得“功能完善”状态，而新版本将更侧重于修复错误和问题。该报告之所以有意义，是因为Windows Insiders几个月来都没有在20H1预览版本中获得任何新功能，而上一个主要的预览更新包括云重置功能。

根据最新消息的细节，微软在今年10月份最新公布的Windows 10X系统，将随同明年的Windows 10 20H2系统一起发布。

Windows 10X是Windows 10中的领先者，旨在在多姿势双屏PC上提供独特的体验。微软采用了客户熟悉和喜爱的Windows 10，并以一种使新用户熟悉的方式构建了Windows 10X。

Windows 10X还包括Windows核心技术方面的一些进步，这些进步针对灵活的姿势和更多的移动用途对其进行了优化。微软需要提供不仅可以驱动一个屏幕，还可以驱动两个屏幕的电池续航。希望操作系统能够管理庞大的Windows应用程序兼具电池续航使用效果，提供给客户期望的Windows 10硬件性能和兼容性。

Windows 10X将于2020年秋季假期开始在双屏和可折叠设备上提供。这些产品将包括微软Surface和来自多个Windows生态系统合作伙伴（包括华硕，戴尔，惠普和联想）的设备。第一波设备将在尺寸、设计和规格上有所不同，并由英特尔提供支持。