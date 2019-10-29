vivo宣布联合三星举办媒体沟通会：vivo 5G双模手机有望公布

IT之家10月29日消息 今年9月份，媒体报道了vivo年底将首发与三星合作的5G芯片的消息，这意味着搭载三星Exynos 980处理器的vivo手机有望和消费者见面。现在，该消息得到了进一步的确认。

IT之家已经收到了来自vivo官方的“vivo X三星双模5G AI芯片媒体沟通会媒体邀请函”，本次沟通会的主题是“共创芯生”，时间为11月7日，地点为北京，本次沟通会上，vivo将分享与三星在5G芯片领域的联合研发成果。

作为5G手机的主力军和领头羊，vivo目前已经发布了两款5G手机（iQOO Pro 5G和NEX3 5G），均搭载了骁龙855 Plus处理器，外挂高通X50基带，实现支持NSA非独立组网的5G网络。

本次双模5G媒体沟通会上，vivo将公布自家支持双模5G的手机的消息，即支持NSA和SA两种组网方式。尽管目前关于NSA和SA两种5G组网方式的讨论仍在继续，但发布双模5G手机，显然会提高自己在5G手机市场上的话语权。

根据此前的爆料，vivo双模5G手机有极大的可能性会搭载Exynos 980处理器，Exynos 980是三星首款集成5G的处理器，采用8nm工艺打造，内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5，最高支持3360×1440分辨率屏幕，同时内置有NPU，存储方面支持LPDDR4X内存以及UFS 2.1/eMMC 5.1闪存；在摄像方面，最高可处理以1.08亿像素拍摄的图像。

在网络方面，Exynos 980支持NSA/SA双模5G，Exynos980实现了超高速数据通信；支持在5G通信环境即6GHz以下频段，实现最高2.55Gbps的数据通信；在4G通信环境下，最高可实现1.6Gbps的速度。

目前关于新机的消息还不多，11月7日，IT之家将在现场为小伙伴们带来这款手机更多详细信息。