【IT之家评测室】掌阅iReader Smart X体验：可以书写的大屏阅读器

起初拥有墨水屏的阅读器进入到大家的视线中时，人们或多或少会对这种玩意儿感兴趣，毕竟当今的智能手机屏幕普遍都是技术成熟的LCD/OLED，那么墨水屏到底是一个什么东西？

自打Amazon推出了自家的电子书阅读器Kindle系列，它甚至成为了“电纸书”的代名词。其实在它之前，就已经有厂商推出了使用墨水屏技术的设备，小编查了查，索尼于2004年发布的Sony Librie就已使用了这一技术，比第一代Kindle早3年，也就有了后续“电纸书”的概念。

墨水屏的原理也很有趣，简单来说，它有许许多多的电子墨水，电子墨水中有电荷，通过电流的刺激，从而改变电子墨水的排列，最后便形成了我们看到的效果。很像小编小时候玩过的磁性画板，只不过材质和触发条件不同。

但目前大部分墨水屏都是单色的，再加上刷新率极低，这两大痛点很大程度上限制了它的用途。不过把它放在“电纸书”上，这些问题反而成为了优点。墨水屏在图像不变的情况下是不刷新的，这极大地提升了续航；而单色的屏幕也带来了更接近普通纸张的阅读体验。墨水屏的特性，小编认为用在电子书阅读器上再适合不过了。

最近，掌阅推出了一款iReader Smart X，它在普通电子书阅读器的基础上，增添了许多用于提升办公体验的功能。IT之家也拿到了这一产品，经过一段时间的体验过后，小编来给大家分享一下它的使用感受。

外观

Smart X的外观与市面上大部分电子书阅读器相似，正面采用了一块10.3英寸的Carta屏，分辨率为1872×1404，像素密度227PPI，并新增加了20级冷暖双色温阅读灯。配色方面有深空灰和瀚海蓝两款，IT之家拿到的是深空灰配色。

机身背面采用粗磨砂材质，增大摩擦力，拿在手里不容易滑落。重量为370克，单手托着不是问题，就是屏幕有点大不太方便操作，两只手拿着倒是刚刚好。

厚度上，Smart X仅有7.1mm，比大多数手机还要薄。机身顶部为电源键；屏幕下方新增了一枚隐藏式的HOME键，按键处有标识，防止误操作。机身底部为扬声器、麦克风以及Type-C接口，这个接口还支持Type-C接口的耳机。

作为前代iReader Smart的升级款，Smart X也有多方面的提升。在配置方面，CPU部分由原来的单核升级为四核，存储组合也由512MB+32GB升级到2GB+32GB。这个配置看似一般，但毕竟不能和手机比，在电子书阅读器上用则绰绰有余了。

功能

接下来讲讲功能方面。首先，Smart X是一个电子书阅读器，其中内置了书城，首次进入可设置兴趣偏好，点击任意书籍，便可以免费试读或是使用“阅饼”付费全本下载，支持支付宝/微信扫码付款。下载完成后就可以在书架中打开书籍了。

同时Smart X也支持听书功能，购买方式与普通书籍一致。听书时可以使用扬声器，也可以接入Type-C耳机进行使用。

Smart X配备了一只Wacom电磁笔，并内置钢笔、铅笔、圆珠笔、毛笔和马克笔五种笔锋和不同粗细可供选择，模拟真实笔锋，以满足个性化书写需求。

在阅读过程中，可以随时使用电磁笔进行书写批注，同时阅读器也会将笔记保存。此外你也可以使用传统的触摸长按等操作添加笔记、复制、标记、搜索、翻译、分享等操作，并且接入了百科，可以在联网状态对词条进行查询操作。值得一提的是，Smart X提供非常全面的文档格式，可以查阅Office文档，PDF扫描件等，所有支持阅读的格式都可以边看边批注。

Smart X支持智能助手功能，在系统设置中开启该功能后，点击屏幕左侧按钮，即可向右呼出。支持新建笔记本、翻找最近使用的笔记本/图书、查词等功能，非常方便快捷。

在笔记本中，用户可进行书写记录操作，Smart X的屏幕为细磨砂材质，配合电磁笔书写时非常接近在纸张上书写的体验。而且Smart X支持手写转成文本，离线模式下也可精准识别笔记，并可以将个人笔记上传至云端或下载，方便随时阅读和批注。值得一提的是，Smart X支持直接搜索手写笔记，这个功能很不错，一方面消除了翻越纸质笔记本的烦恼，另一方面又可以帮你快速链接零碎的记录，快速整理和总结。

Smart X内置文件管理器，在文件管理器中可以查看设备里的所有文档，并可以进行文件传输，可以将书籍传输至其他设备中或从其他设备中接收。

Smart X还支持收发邮件功能，用手写笔批注后可以通过邮件分享给其他人。

在办公场景下，可以利用Smart X的投屏功能，将文档直接分享给大屏幕。使用电磁笔在Smart X上书写，大屏幕和Smart X可实时同屏手写轨迹。

此外，Smart X支持录制功能，支持会议录制、演讲现场，音频和书写笔记独立运行，互不干扰。

总结

作为掌阅的全新电子书阅读器，iReader Smart X无论在日常生活中的阅读书籍，盖泡面（不是），或是应对办公场景，都能满足大部分需求。如果你本身就有阅读书籍的爱好，又喜欢手写记录，并且希望有一个能够提升办公效率的工具，那么iReader Smart X是一个不错的选择。