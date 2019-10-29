内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

支付宝：刷脸支付商家请注意！千万别被这些骗局套路

2019-10-29 19:32:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

去年12月支付宝发布了刷脸产品「蜻蜓」发布以来，零售、餐饮、医疗、快消等各行各业都进行了快速接入。蚂蚁金服表示，近期，我们发现有公司打着「官方代理」的旗号行骗，侵害了不少商家的利益。这些公司的宣传大多有「收费加盟」、「收费代理」等特征。我们总结了三大行骗套路，请广大商家多多提防，以免上当受骗。

  • 套路一：冒充官方「骗子」们会冒充支付宝工作人员，打着「支付宝刷脸支付诚招全国代理商」、「支付宝刷脸支付官方招募合伙人」等幌子，邀请商家参加所谓的线下「招募会」，或者去他们的公司「考察」。

  • 套路二：过度承诺，夸大其辞无论宣传资料还是线下「招募」，骗子通常会以「轻轻松松年入百万」、「成为地区代理独享刷脸红利」、「享受官方百亿补贴」等夸张的「福利」诱导商家参与。 

  • 套路三：收取高额加盟费商家如果参加了线下活动或者去该公司考察，就有可能被各种手段诱导「加盟」、「代理」，代理费5万元到10万元不等。一般签约后才发现合同主体公司和支付宝没有任何联系，是一家不知底细的公司。

再次提醒大家：如你碰到类似上述宣传或活动，请务必提高警惕！目前，所有商家均可在天猫「蚂上官方旗舰店」自行购买蜻蜓设备。切勿轻信不知来路的「加盟」或「代理」。

蚂蚁金服称，将进一步升级整治，对冒用支付宝名义拉代理收取加盟费的公司采取法律行动，对于涉及诈骗的公司，也将提供线索来配合公安机关予以打击。同时，已经开通了举报热线95188-6，欢迎大家随时举报。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：支付宝刷脸支付

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有