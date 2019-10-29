黄氏刀工所向披靡！超级性价比之王七彩虹GTX 1660 SUPER显卡首发评测

老黄盖世刀工异常精细，刚刚推出了RTX SUPER显卡，现在又瞄向了甜品级市场。原本以为16系显卡已经不再会出新品，但是“黄氏手术刀”的精准真的可以给草履虫修鞭毛了。

作为16系显卡市场的细分产品，英伟达日前正式推出了GeForce GTX 1660 SUPER显卡，而各家显卡厂商也纷纷祭出了全新的GTX 1660 SUPER非公版显卡。

对于2000元价位的显卡而言，用户并不在乎显卡是否有光线追踪和DLSS，他们更加在乎的是能够在用最少的价格来获取出色的性能。于是砍掉了光线追踪以及DLSS的16系显卡便是他们的最爱。

在16系显卡中，率先打头阵的为GTX 1660 Ti，紧接着就是GTX 1660，而此次英伟达推出的GTX 1660 SUPER无疑是将1660Ti与GTX 1660之间价位段进一步细分。

GTX 1660 SUPER表现如何？今天就让我们一起来看一下七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡能给主流玩家一个什么样的答案了。

显卡架构

GTX 1660 SUPER与其他16系显卡一样也是采用了英伟达最新的图灵架构，此次GTX 1660 SUPER采用了TU116-300核心，基于台积电12 nm FNN工艺，采用了6GB GDDR6显存，显存位宽为128 bit。至于说RTX显卡有的张量核与RT核，GTX 1660 SUPER依旧是没有的。

GTX 1660 SUPER大部分参数与GTX 1660 Ti参数一致，和GTX 1660 Ti相比，GTX 1660事实上仅仅少了128个CU，同时采用带宽更高的GDDR6显存。其核心频率和Boost频率与GTX 1660一致。最大的亮点还是这个GDDR6的显存，其位宽192Bit，带宽336GB/s，显存频率为14Gbps，这些参数看起来更像是RTX 2060，只不过，GTX 1660 SUPER阉割了RT核和张量核。

这样来看，GTX 1660 SUPER绝对不是简单的性能处于GTX 1660Ti和GTX 1660之间，反而很多特质像是RTX 2060。

功耗方面，GTX 1660 SUPER默认功耗依旧是120W，非公版产品大差不差，应该也会在120W-130W之间，供电上则是用的8pin电源接口。IT之家拿到的这款七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G TDP为125W。

外观造型

英伟达GTX 1660 SUPER作为主流显卡依旧是非公版，这次IT之家拿到的七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡采用了三风扇散热设计。

三个散热风扇尺寸分别为90毫米、80毫米和90毫米，通过三个散热风扇，iGame GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡能行程漩涡流，让整个显卡在高负载状态下快速散热。

其内部采用了大面积散热鳍片，两根镀镍热管呈S型穿插在鳍片中，其中一根散热管直径为8毫米，两根散热管并排交汇直触与GPU核心热远处，优化导热面积，提升导热效率。

散热风扇外壳上有七彩虹标志性的iGame Logo，同时，用户可使用七彩虹专用的iGameZoneⅡ工具点亮显卡。iGameZoneⅡ工具支持1600万色域显示、呼吸灯调节以及多种炫光模式调节。

七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡同时还有一块辅助散热背板，这样的设计能更好的加固显卡主板，增强其结构强度。

在接口方面，七彩虹GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡有1个HDMI接口、1个DP接口和一个DVI接口，同时在显卡后方还有一颗一键超频按钮，这里一键超频能将显卡的频率超频到1830MHz。

作为一款面向主流市场的产品，七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡在不到2000元的价位上做到了只有部分高端显卡才有的散热系统，这也为其性能表现提供了良好的散热条件。接下来，我们一起看看七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡具体的性能表现。

性能测试

从参数上来看，GTX 1660 SUPER性能介于GTX 1660 Ti和GTX 1660，在图灵架构和全新的显存的加持下，GTX 1660 SUPER显卡表现还是值得一看的。此次七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡测试平台如下：

理论测试

每款显卡入手后，都要在3DMark上跑一跑，GTX 1660 SUPER与GTX 1660 Ti一样都阉割了RT核与DLSS，所以ProtRoyal测试意义就没太有必要了。

以下为七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡的3DMark跑分截图：

▲Fire Strike：14964分

▲Fire Strike Extreme：6926分

▲Fire Strike Ultra：3123分

▲Time Spy：6145分

▲Time Spy Extreme：6145分

在3DMark的理论测试中，七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G基于DX12的Time Spy得分为6145分，超越GTX 1660 Ti，与GTX 1070非常接近；而在基于DX11的Fire Strike Extreme跑分中，七彩虹GTX 1660 SUPER Ultra 6G分数相比于GTX 1660有不少的提升，已经非常接近GTX 1660 Ti。

这样的分数让我们看到，GTX 1660 SUPER完全有能力超过GTX 1660 Ti，可能在其他厂商的非公版GTX 1660 SUPER显卡3DMark理论得分会完全超越GTX 1660 Ti。

实际游戏测试

《古墓丽影：暗影》

《古墓丽影：暗影》作为这些年深受各家厂商喜爱的显卡测试游戏，本身就对显卡要求非常高，另外，《古墓丽影：暗影》同样是支持英伟达的光线追踪技术，这就为显卡的测试带来了巨大的挑战。

在《古墓丽影：暗影》默认的最高画质中，七彩虹iGame GeForce 1660 SUPER Ultra 6G显卡1080P下平均帧率为79帧，1440P下平均帧率为53帧。

1440P和1080P下表现均超过了GTX 1660 Ti和GTX 1070，甚至1080P下还超过了RTX 2060显卡。

七彩虹iGame GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡在《古墓丽影：暗影》中的数据让我们联想到，可能很大一部分原因是因为其显存的升级，它的显存升级成和RTX 2060显卡同样规格，一些游戏贴图较多，性能更好的显存能更快的加载这些贴图内容，双通道、大带宽，虽然没有张量核和RT核，但显存的提升，也让GTX 1660 SUPER有了更大的性能提升空间，再加上非公版显卡强劲的散热，这让GTX 1660 SUPER有了接近RTX 2060的性能表现。

《刺客信条：奥德赛》

《刺客信条：奥德赛》对显卡要求较高，好在图形优化不错，画质调整为预设最高。

由于《刺客信条：奥德赛》基准测试结果中的最低帧与实际游戏中表现差距较大，没有太多参考价值，所以本次测试仅取平均帧数作为结果。

七彩虹iGame GTX 1660 SUPER Ultra 6G在1080P高画质下平均帧率达到59帧，2K情况下高画质达到47帧，在1080P极高画质下平均帧率为44帧，2K极高画质下平均帧率为39帧。

▲《刺客信条：奥德赛》2K极高画质，图自喵喵折

在“众生平等奥德赛”面前，GTX 1660 SUPER显然也被平均了，但是在2K极高画面下，GTX 1660 SUPER表现仍然好与GTX 1660 Ti，基本上处于GTX 1660 Ti和RTX 2060之间。

虽然在核心数据上和RTX 2060有所差距，但是同样的显存规格让GTX 1660 SUPER有着贴近RTX 2060的性能。

孤岛惊魂5

《孤岛惊魂5》是一款优化出色的育碧式的FPS游戏，因此在实际测试中，各家的显卡都能取得一个不错的成绩。

尽管各家不同层次的显卡都对这款游戏有所优化，但是，七彩虹iGame GeForce 1660 SUPER Ultra 6G显卡在1080P情况下平均帧率达到91帧，远超同为16系显卡的GTX 1660和GTX 1660 Ti，平均帧率直逼RTX 2060。

究其原因，GTX 1660 SUPER在显存上还是用了与RTX 2060类似的规格，192Bit的位宽、336GB/s的带宽以及14Gbps的频率，虽然GTX 1660 SUPER核心频率不算特别高，但是有了高性能的显存支持，这些让显卡内信息交换变得更加快捷，复杂贴图加载更快，而另外一部分纹理渲染，则就交给核心去处理，这里16系核心频率大差不差，所以GTX 1660 SUPER在显存上的优势让它有能力成为取代GTX 1060，甚至于取代GTX 1660 Ti的主流级显卡。

七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡在主流3A大作的表现上非常抢眼，虽然其核心频率以及Boost频率与GTX 1660大差不差，但是有了强劲的显存性能加持，整个16系显卡都不是GTX 1660 SUPER的对手，甚至在一些场景下，GTX 1660 SUPER有比肩RTX 2060的勇气。

至于说诸如《堡垒之夜》、《绝地求生》和《Apex英雄》这类主流的网游，GTX 1660 SUPER能带来更好的游戏体验。

总结：16系主宰者，RTX 2060后最具性价比显卡

七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡，在原先16系显卡基础上有了RTX显卡所拥有的GDDR 6高位宽、高带宽、高频率显存，这些让GTX 1660 SUPER有着超过前代GTX 10系列显卡两倍以上的性能提升。在2K游戏和1080P游戏之间，GTX 1660 SUPER显卡能轻松驾驭。

除了这些，英伟达在推出全新的GTX 1660 SUPER显卡的同时，还发布了最新的Game Ready驱动，这款驱动能为数百款3A大作提供四项全新的游戏功能，分别是ReShade滤镜、英伟达超低延迟、增强版可自定义图像锐化以及图灵编码器。

这些全新的功能配合极具性价比GTX 1660 SUPER显卡能带来更好的游戏体验，七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡首发价格1899元，作为老黄的全新作品，GTX 1660 SUPER可以真真正正的称得上是16系显卡性价比之王。