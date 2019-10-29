小米手机：明日公布新的女性形象大使

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IT之家10月29日消息 小米手机刚刚发文称，“明天我们将为你介绍一位新朋友，所有的线索在海报上了，你猜到了吗？”
从小米给出的宣传海报文字来看，这位形象大使应该是张子枫。百科资料显示，张子枫，2001年8月27日出生于河南省三门峡市，中国内地女演员，今年正好十八岁，而且张子枫从小就开始演戏，也符合文案中的“新生代老戏骨”的定位，另外图片上的侧颜也很像张子枫。当然，这只是推测，一切等明日官方揭晓。
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