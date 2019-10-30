AMD第三季度营收18亿美元，净利同比增18%

北京时间10月30日凌晨消息，AMD今天公布了2019年第三季度财报。报告显示，AMD第三季度营收为18.0亿美元，比去年同期的16.5亿美元增长9%，比上一季度的15.3亿美元增长18%；净利润为1.20亿美元，与去年同期的净利润1.02亿美元相比增长18%，与上一季度的净利润3500万美元相比大幅增长。AMD第三季度调整后每股收益超出华尔街分析师此前预期，但营收和第四季度营收展望均未达到预期，从而导致其盘后股价大跌近22%。

在截至9月30日的这一财季，AMD的净利润为1.20亿美元，与去年同期的净利润1.02亿美元相比增长18%，与上一季度的净利润3500万美元相比大幅增长。AMD第三季度每股收益为0.11美元，相比之下去年同期的每股收益为0.09美元，上一季度的每股收益为0.02美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第三季度调整后净利润为2.19亿美元，相比之下去年同期的调整后净利润为1.50亿美元，上一季度的调整后净利润为9200万美元；调整后每股收益为0.18美元，超出分析师预期，相比之下去年同期的调整后每股收益为0.13美元，上一季度的调整后每股收益为0.08美元，这一业绩符合分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期AMD第三季度每股收益为0.18美元。

AMD第三季度营收为18.0亿美元，比去年同期的16.5亿美元增长9%，比上一季度的15.3亿美元增长18%，但略微不及分析师预期。FactSet调查显示，分析师平均预期AMD第三季度营收为18.1亿美元。

AMD第三季度运营利润为1.80亿美元，相比之下去年同期的运营利润为1.50亿美元，上一季度的运营利润为1.27亿美元；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第三季度调整后运营利润为2.40亿美元，相比之下去年同期的运营利润为1.86亿美元，上一季度的运营利润为1.11亿美元。

按业务部门划分，AMD第三季度来自于计算和图形部门的营收为12.76亿美元，高于去年同期的9.38亿美元和上一季度的9.38亿美元；运营利润为1.79亿美元，相比之下去年同期的运营利润为1亿美元，上一季度的运营利润为2200万美元。企业、嵌入和半定制业务的营收为5.25亿美元，低于去年同期的7.15亿美元和上一季度的5.91亿美元；运营利润为6100万美元，低于去年同期的8600万美元以及上一季度的8600万美元。其他所有业务的运营亏损为5400万美元，相比之下去年同期的运营亏损为3600万美元，上一季度的运营亏损为5200万美元。

AMD第三季度运营支出为5.91亿美元，相比之下去年同期为5.11亿美元，上一季度为5.62亿美元。其中，AMD第三季度研发支出为4.06亿美元，高于去年同期的3.63亿美元和上一季度的3.73亿美元；营销、总务和行政支出为1.85亿美元，高于去年同期的1.48亿美元，但低于上一季度的1.89亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第三季度运营支出为5.39亿美元，相比之下去年同期为4.76亿美元，上一季度为5.12亿美元。

AMD第三季度毛利率为43%，与去年同期的40%相比上升3个百分点，与上一季度的41%相比上升2个百分点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第三季度调整后毛利率同样为43%，与去年同期的40%相比上升3个百分点，与上一季度的41%相比上升2个百分点。

AMD预计，2019财年第四季度营收约为21亿美元，上下浮动5000万美元，同比增长约48%，环比增长约17%，但不及分析师预期；不按照美国通用会计准则的毛利率预计将会升至44%左右。FactSet调查显示，分析师平均预期AMD第三季度营收将达21.5亿美元。

当日，AMD股价在纳斯达克常规交易中下跌0.66美元，报收于33.03美元，跌幅为1.96%。在随后截至美国东部时间周二下午4点43分（北京时间周三凌晨4点43分）的盘后交易中，AMD股价再度下跌0.41美元，至32.64美元，跌幅为1.24%。过去52周，AMD的最高价为35.55美元，最低价为16.03美元。