AMD发布19.10.2版Radeon显卡驱动：优化COD等游戏体验

IT之家10月25日消息 AMD官方正式放出2019年10月份第二个主要版本Radeon显卡驱动更新。据悉，此次更新官方主要针对《使命召唤：现代战争》和《天外世界》、《切尔诺贝利》等游戏进行优化。

AMD称，在使用最新款的RX 5700 XT独显进行测试的条件下，更新Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.10.2版驱动后《使命召唤：现代战争》游戏的运行性能提升18%，《天外世界》提升8%，同时这些提升适用于AMD旗下Navi和Polaris产品线。因而有入手上述游戏的玩家朋友可以在第一时间进行升级以获得更棒的游戏体验。

除了游戏性能提升外，该版本更新还包括一系列bug修复：

• 启动《英雄联盟》时可能出现几秒钟白屏的问题；

• 启用或禁用Radeon Chill时可能创建错误的注册表项的问题；

• 运行游戏内基准测试或更改分辨率后《无主之地3》可能遇到应用程序挂起的问题；

• 使用某些USB-C连接的显示器时电影和电视 App中播放媒体时可能闪屏的问题；

• 当GPU高负载时某些Radeon RX Vega / RX 5700系列GPU出现间歇性线程卡死或TDR的问题。

未修复的已知问题：

• 《天外世界》角色模型显示问题；

• 在1080p和低阶设置下，Radeon RX 5700系列GPU在某些游戏中出现卡顿的问题；

• 性能指示器或导致某些应用程序卡顿或闪屏的问题；

• 从睡眠状态恢复时，Radeon RX 5700系列GPU可能掉驱动、或在连接多台显示器时进入休眠状态的问题；

• 启用Radeon ReLive后，切换HDR设置可能导致游戏期间系统不稳定的问题；

• 启用FreeSync时搭配Radeon RX 5700系列GPU的240Hz显示器可能出现卡顿的问题；

• 在闲置或桌面状态时AMD Radeon VII显卡可能遇到显存频率异常飙升的问题。