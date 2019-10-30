三星公开下代折叠手机设计方案：翻盖设计

IT之家10月30日消息 在今天的三星开发者大会上，该公司展示了一个新的可折叠手机概念。三星没有命名这个新的概念设计，该设备具有可折叠的显示屏，使得设备可以对折，因此看起来像传统的翻盖手机。

三星框架研发团队负责人Hyesoon Jeong在三星开发者大会的舞台上说：“我们正在探索的这种崭新的外形不仅可以轻松放入口袋，而且可以改变你使用手机的方式。”。该概念背后的想法是采用三星的可折叠智能手机技术，并使其“更紧凑”，并扩展到新的设备尺寸。

三星并没有花太多时间详细介绍该设备，也没有公布该公司计划何时推出该设备，更没有提及所涉及的硬件。

不过三星借用这个神秘的设备作为桥梁，以讨论即将推出的One UI更新。Jeong解释说：“作为可折叠类别的先驱，我们了解每种创新的外形都需要同样创新的用户体验。”

自从今年早些时候首次推出Galaxy Fold设备以来，三星一直在努力改善其Android用户界面，并且该公司现在正在开发One UI 2，看起来像是今年S10和Note 10预装的UI的更完善的版本。

One UI 2包括更直观的信息，更便于单手使用的可达性以及整个OS的“更生动的色彩”。支持动画图标，并且支持全黑模式。

总之，这种新的翻盖可折叠硬件看起来像三星Galaxy Fold等设备的未来形态。尽管Fold的屏幕问题很多，但显然三星还没有准备放弃可折叠显示技术。三星今天没有提供确切的细节，但三星公司暗示可折叠手机的未来可能看起来像过去流行的摩托罗拉Razr。