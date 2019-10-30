三星Galaxy Book Flex/Ion发布：QLED屏，十代酷睿处理器

IT之家10月30日消息 在今年的三星开发者大会期间，该公司推出了两个新的笔记本产品：Galaxy Book Flex和Galaxy Book Ion，每款都提供两种尺寸：13英寸和15英寸，并且它们都有一些共同的突出特点。

首先，Flex和Ion具有QLED全高清（1920 x 1080px）显示屏，尽管三星声称这些是市场上第一款采用QLED显示屏的笔记本，但此前已有笔记本电脑使用该技术，早期的Acer Predator游戏笔记本电脑中就有使用。

但是，三星使用的QLED面板的峰值亮度为600尼特，因此似乎更为出色。

两款设备均支持三星的Wireless PowerShare功能，可以使用触摸板为兼容Qi的设备充电，似乎也意味着在为设备充电时将无法使用触摸板。另外，新笔记本还提供了AKG品牌的立体声扬声器。

Galaxy Book Flex

13英寸的Flex重1.15千克，搭载英特尔最新的第十代（Ice Lake）酷睿芯片，集成显卡，高达16GB的LPDDR4X RAM和高达1TB的PCIe NVMe SSD。为了提高安全性，机器还配有指纹读取器。

该笔记本采用360度铰链，屏幕可360度旋转，显示屏也是触摸屏并支持S笔。提供2个Thunderbolt 3接口和microSD卡插槽，内置69.7Wh电池。

有趣的是，15英寸版本配备了相同的电池，可以选择独立显卡版本，具有2GB GDDR5内存的Nvidia GeForce MX250 GPU。

Galaxy Book Ion

如上所述，Ion系列也有两种尺寸：13英寸和15英寸。13英寸的重量不到1千克，而15英寸的具有独立GPU的版本重量达到1.26千克。

Ion搭载英特尔的第10代Comet Lake芯片，而15英寸型号可以配备Nvidia GeForce MX250 GPU和2GB GDDR5内存。

两种尺寸内存配置都可以高达16GB DDR4，并且高达1TB的PCIe NVMe SSD存储。15英寸版还有一个额外的未安装的SODIMM插槽（用于另外的16GB RAM）和一个额外的SSD插槽。

Ion有相同的69.7Wh电池，连接性方面，Ion比Flex多出了一个HDMI接口。

截至目前尚无新品有关价格的信息，但新设备计划于12月开始销售。