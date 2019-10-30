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苹果watchOS 6.1正式推送：Series 1也能用，支持AirPods Pro

2019-10-30 8:52:41来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月30日消息 苹果今天正式推送了watchOS 6.1正式版，该更新包括性能改进，并为Apple Watch Series 1和Series 2带来了watchOS 6。

Apple Watch Series 1和Apple Watch Series 2无法安装上个月的watchOS 6，Apple Watch Series 1、2、3、4和5用户现在可以更新到watchOS 6.1。除了支持较早的Apple Watch型号，watchOS 6.1还新增对AirPods Pro的支持，以及性能改进和错误修复。在Beta测试期间发现，此更新似乎也可以改善Apple Watch Series 5的电池性能。

watchOS 6为设备带来了新的第一方应用程序，包括计算器，语音备忘录和有声读物。watchOS 6还标志着针对Apple Watch应用程序的专用App Store的推出，用户将可以直接从手表上搜索和下载应用程序，从而减少了设备对iPhone的依赖。

苹果还向公众发布了watchOS 5.3.3，此更新适用于没有能够运行iOS 13的iPhone的用户，这些用户无法更新至watchOS6。苹果表示，watchOS 5.3.3更新“提供了重要的安全更新，建议所有用户使用。”

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