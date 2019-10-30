内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

北京移动5G套餐来了！169元起

2019-10-30 8:54:24来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月30日消息 据中国移动客户端查询信息显示，在北京地区的移动5G套餐已经可以购买，共有家庭版和个人版两个版本，价格为169元起。

据了解，使用5G终端，不换卡、不换号、不登记可以登录5G网络，客户更换5G手机后，可快捷订购5G套餐，享受5G网络服务。5G网络服务权益如下:

  • 5G基础服务：300Mbps的5G网络峰值速率

  • 5G优享服务：500Mbps的5G网络峰值速率，以及繁忙地区优先接入保障

  • 5G极速服务：1Gbps的5G网络峰值速率，以及繁忙地区最优接入保障

北京的5G家庭融合套餐共计五档，包含国内流量、国内语音通话、网络权益及品牌权益、1条宽带、一定数量魔百和、若干家庭成员国内放心畅聊、2个家庭成员共享流量资源。具体如下：

此外，在套餐外：流量超出后5元1G，满15元后按照3元1G进行计费；语音为0.15元/分钟。

除了北京移动，有部分地市也可以购买5G套餐：

▲上海，价格为128元起

▲合肥，价格为169元起

截至发稿前，IT之家小编还搜索了部分城市，济南、青岛、天津、深圳等还未发现5G套餐办理界面；此外，还有部分城市可以搜到5G套餐办理界面但是没有详细资费情况。

查询方法如下：

使用中国移动官方App，选择城市，搜索“5G”即可

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国移动5G套餐

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有