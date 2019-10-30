3999元真香预警！荣耀MagicBook Pro 16.1寸轻薄本双11新低

IT之家10月30日消息 荣耀MagicBook Pro Linux版16.1寸全面屏轻薄笔记本电脑11月1日将在京东平台降至3999元，16.1英寸大屏+100%sRGB色域+90%屏占比：点此购买。

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荣耀Magicbook Pro锐龙版正面采用16.1英寸4.9mm微边框、1080p IPS屏幕，屏幕色域值达到100% sRGB，具备护眼模式。配置方面，搭载锐龙5 3550H处理器，标配8GB内存与512GB固态硬盘。

荣耀Magicbook Pro拥有56Wh大电池，标配的65W充电器充电30分钟可播放4小时1080p本地视频。散热方面采用鲨鱼鳍风扇2.0+双热管设计，风量较普通风扇提升20%。





做工及接口方面，荣耀Magicbook Pro采用高品质铝合金材料，阳极氧化工艺提高机身耐磨级别，厚度16.9mm，重量1.7Kg，支持指纹识别开机登录。接口有耳机麦克风二合一接口x1、USB Type-C接口 x 1，USB3.0（Type A）接口 x 3及1个标准HDMI接口。

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