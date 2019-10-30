11月新规施行：网络平台泄露用户信息500条以上可入罪

IT之家10月30日消息 据新华社报道，11月起，包括网络平台泄露用户信息500条以上可入罪在内的法律法规开始施行。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）对拒不履行信息网络安全管理义务罪，非法利用信息网络罪和帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准和有关法律适用问题作了全面、系统的规定，自11月1日起施行。

《解释》明确，网络服务提供者致使用户信息泄露，造成严重后果的，具体从泄露的用户信息数量、后果严重程度等方面加以判断。

刑法规定，网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，致使用户信息泄露，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

新华社报道称，“两高”司法解释明确，拒不履行信息网络安全管理义务，致使用户信息泄露，具有“致使泄露行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五百条以上的”“致使泄露住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的用户信息五千条以上的”等8种情形，应当认定为刑法规定的“造成严重后果”。