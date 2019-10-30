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真香再减500元！荣耀MagicBook Linux版3199元新低

2019-10-30 15:18:27来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家10月30消息 荣耀MagicBook 2019 Linux版（R5+8G+256G）日常售价3699元，11月1日到手价3199元新低：点此购买

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配置方面， Linux版的MagicBook 2019搭载了AMD的最新移动端处理器R5 3500U，12nm工艺，Zen+架构，四核八线程，搭载了Vega 8核显。内存大小为8GB，搭配256GB的SSD。

不久前，深度操作系统官方微博确认，荣耀Magicbook搭载的第三方Linux系统正是深度操作系统(deepin)桌面版。另外，深度科技与华为的生态建设已涵盖服务器端与PC端，并在已有的投放中，未来深度科技与华为将完成更多笔记本产品的适配。

总的来看，Linux版MagicBook 2019更适合需要的它的专业人士使用，另外如果你擅长“搞机”的话，Linux版也会更加实惠一点。

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关键词：荣耀MagicBook

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