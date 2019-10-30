小米详解MIUI 11的Mi Work工作套件

今日，小米MIUI官方公布了MIUI产品总监刘鸣就MIUI 11“效率革新”的问答录，我们来看一下吧。

以下为MIUI 11的“效率革新”问答录全文：

Q：先介绍下在“效率革新”里，我们都做了哪些「工作套件」？

A：主要包含小米互传、超级文档、全能投屏和无线打印。

小米互传

跨平台高速文件互传

Q：我们平常都用通讯App、网盘互传文件，好像也没什么不适应，所以为什么要做小米互传？

A：大家平时传文件主要通过IM软件来传，且不说有一些IM软件会针对文件数量、文件大小做一些限制，仅传文件本身的流程就已经非常冗长，选中文件-发送-IM软件-通过列表找到他人或电脑，接收的人需要每张都点开-查看原图-保存，如果传10张照片，就需要保存10次。有时候可能人就站在你面前，近在咫尺传文件却这么麻烦。网盘平时一般都是用来传大文件，上传文件的人可能买了会员，但大多数被分享的用户，却只能以100kb/s的速度下载，按这个速度1GB的文件大概需要下载近3个小时。 基于以上原因，我们要解决的事情其实就很清晰了：流程简、数量多、文件大、速度快。除此之外，如果我们做互传的功能只能覆盖小米设备，那用户场景会小很多。所以在今年8月19日，小米、OPPO、vivo三家联合成立互传联盟(排名不分先后)，三个手机厂商联合解决用户互传的问题。

Q：小米互传的难点在哪？

A：主要是在技术方面，为了保证用户在传文件的同时仍然可以正常上网，互传联盟采用了移动点对点快速传输协议(Mobile Direct Fast Exchange)，涉及到大量对手机底层的改动，需要每款机型单独适配，在短时间内从0到1开发出互传功能，同时覆盖27款小米手机工作量非常大，因此互联网一部联合手机系统软件部成立专项小组，连续加了几个月的班才攻克下来。

超级文档

电脑级文档查看体验

Q：超级文档分为「文件管理」和「文档查看器」。先说文件管理，我如果想找什么文件，比如老板发我的`PPT，我直接去这个PPT的出处，也就是跟老板的微信聊天记录里找，不就好了吗？

A：大家平时手机中会收到很多不同来源的文档，有微信、钉钉、邮件甚至是云盘，没有一个地方可以统一查看和管理，很多IM软件中对文档的管理也不够友好，比如老板发来的文档很快就会被聊天记录刷走，另外由于IM自身的存储策略，也会碰到想找某一个文档时，好不容易找到了，结果尴尬的发现文件已过期。因此MIUI 11文件管理器汇集了手机上所有收到的文档，方便用户在一个地方统一管理。

Q：「文档查看器」解决了什么问题？因为除了非主流的格式，大部分文档之前也都可以查看吧。

A：这么说吧，文档查看器主要解决了两个问题。第一个问题是每次用用户打开文档都需要选择使用哪个应用打开，里面有各种非专业文档应用，导致用户可能一不小心就使用了一个“安全软件”去查看文档。因此我们做的第一件事，就是通过系统应用打开文档时无需选择，直接打开系统级的文档查看器。

通过数据我们发现，用户在手机上对文档的需求，超过75%的情况都支持查看，因此我们做的第二件事，就是在MIUI 11上对查看文档这件事做了重点的优化。 首先，小米文档查看器针对移动阅读体验做了优化，文稿与PDF格式均可开启“适应手机”功能，会根据手机屏幕的尺寸自动调整文字排版，达到移动阅读最佳体验。 其次，我们针对每种主流文档格式，均设计了对应的高频查看需求，如针对为文档设计显示目录与统计字数功能，方便用户快速跳转与统计；针对表格设计了筛选、排序的功能，可以快速处理表格内容。

除了以上两点，我们还与WPS联合首发了一个创新功能，叫“掌上看表”，可以将多行复杂的表格一键变为掌上阅读模式，适应手机查看。

Q：超级文档这个功能的难点在哪？

A：文档不是仅支持查看文档就做完了，MIUI重新思考了用户对文档的需求发，从接收——查找——查看——分享四个环节加强了文件管理器的能力。

接收，MIUI通过系统级的文档扫描能力，能第一时间扫描到用户在各个渠道收到的文档； 查找，在文件管理器-文档页面下，MIUI提供了每个文档的缩略图，让用户一眼就可以区分所有文档，我们也是所有安卓厂商中第一个做到这一点的； 查看，MIUI与WPS联合打造了文档查看器； 分享，PDF格式的文档打通了MIUI工作套件其他的三个功能：互传、投屏与打印，office系列的文档目前仅支持互传与投屏，打印即将支持。 通过上述针对文档全场景的优化，才做出了超级文档功能。

全能投屏

全能投屏，真的什么都能投

Q：投屏这个真的好，现在去开会不用带那么多连接线转接头了。它跟之前的手机投电视有什么区别吗？因为我记得这个功能几年前就有了。

A：先简单科普一下，目前手机投屏技术主要分为2类，一类是内容投屏，主要原理简单来说，就是在同一局域网下，第三方视频应用把视频地址告诉电视，剩下播放的工作都交给电视，并且可以通过电视遥控器来控制视频进度；另一类是镜像投屏，主要原理就是把手机上的画面实时发送给电视，所有操作均在手机上进行，相当于手机外接了一个电视作为显示器。 这次我们重点优化的主要是第二类，也就是镜像投屏。以前想镜像投屏真的超级麻烦，电视端需要操作3步(我的应用-无线显示-Miracast)，手机端需要操作5步(设置-更多连接方式-无线显示-开启投屏-选择电视)，才能真正投屏成功，如此麻烦的操作导致大多数人根本不知道怎么投屏。 MIUI 11中我们大幅度简化了投屏的步骤，电视端无需操作，只需要在手机通知栏点击“投屏”，选择要投屏的电视，即可成功投屏。目前还有很多优化没有做完，所以投屏连接的速度稍微有一些慢，预计11月就会看到一个非常大的突破，可以实现秒级投屏速度。

Q：全能投屏这个功能的难点在哪？

A：主要有两个方面，第一方面是投屏步骤的缩短，我们针对小米手机与小米电视两端都进行了系统级优化，才实现了电视端无需操作即可投屏的能力，同时针对非小米电视，我们也与乐播投屏合作，覆盖了超过40家品牌的大屏设备 第二方面是针对投屏的创新，我们在研发过程中，仔细研究了镜像投屏，优点是覆盖场景多，每个应用都可以投到电视上，缺点也很明显，就是缺乏对隐私的保护，所有内容全部毫无保留的投屏，这对用户使用投屏功能会心理障碍。因此我们开发了「双重隐私剥离技术」来解决这个问题。除此之外，我们还做了息屏投屏的功能，投屏时手机无需一直亮屏，大大降低功耗并提升电视的沉浸感。所有这些功能也是手机厂商中第一个做出来的。

Q：投屏功能里的「隐私剥离技术」挺炸裂的，你们是不是之前开会投屏的时候出过事？

A：哈哈确实，开发出全能投屏功能后，我们强迫自己去会议室开会都用手机投屏而不是笔记本，我就出现过在投屏过程中，我老婆给我发消息被全组人看到的情况，所以开发了隐私保护功能，所有IM通知消息、来电、短信这些可能包含敏感内容的消息，都不会出现在电视上，只有在自己的手机上才能看到。除此之外，有时投屏也需要多任务处理其他事情，所以我们干脆再做了一个小窗投屏的功能，这样就可以一边投PPT一边记会议纪要，或者一边看直播一边聊微信了。 无线打印打印，不必非得用电脑

Q：关于「无线打印」，我看产品站介绍，真的有一种“这事终于有人管了”的感觉，界面看上去非常傻瓜和友好，使用起来也是这样吗？

A：是的，使用起来非常简单，选中想打印的PDF文档或者照片，点击发送-打印，立刻就能看到预览界面，可以直接进行打印或者快速进行打印设置。目前手机端打印的人还不是特别多，但我们相信随着移动办公能力的增强，手机打印一定会成为手机最基本的功能。

Q：无线打印这个功能的难点在哪？

A：说实话，技术上没有太多难点，可以理解为产品洞察上的胜利（笑）。我们是跟Android上打印能力最强的Mopria进行的合作，可以覆盖2000多款打印设备，只是做得比别人好看和好用了一点而已。不过，我们目前正在针对打印场景进行更多保密功能的开发，还是比较创新的，这个以后有机会再讲吧。