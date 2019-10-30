坚果Pro 3新品发布会邀请函已抵达IT之家：大道至简

IT之家10月30日消息 10月16日，坚果手机官方在微博正式宣布，坚果手机2019新品发布会将于10月31日19:30在北京工业大学奥林匹克体育馆举行，坚果Pro 3手机也将正式亮相。现在，坚果手机2019年新品发布会邀请函已抵达IT之家，我们来看一下吧。

坚果Pro 3新品发布会邀请函的设计与坚果手机一样干净利落，白色信封内置黑色信卡。信卡上印着坚果手机2019年新品发布会的时间与地点，除此之外，无其他多余的赘设。

目前，坚果Pro 3的配置已全部曝光。坚果Pro 3配备一块6.39英寸、分辨率为2340*1080的AMOLED屏幕，搭载骁龙855 Plus处理器，后置四摄：4800万像素主摄（f/1.75）+1300万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头+500万像素微距镜头，前置2000万像素单摄（f/2.0）。

其他方面，坚果Pro 3配备8GB+128GB机身存储规格，不支持存储卡，机身长度156.66mm、宽度74.38mm、厚度7.8mm，机身重量185g；不支持NFC，无3.5mm耳机孔，不支持5G，内置4000mAh电池，支持18W快充。

本次发布会IT之家小编前往现场，届时，IT之家将会带来全程图文视频直播。