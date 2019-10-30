中国铁路12306官方发布候补购票最强攻略

候补购票服务是指在通过12306网站和APP购票时，如遇所需车次、席别无票，可自愿按日期、车次、席别、预付款提交购票需求，售票系统自动排队候补，当对应的车次、席别有退票时，系统自动兑现车票，并将购票结果通知购票人。

候补购票有时间和列车限制么？

自2019年5月22日起，铁路12306网站和手机APP上所有车次可进行候补购票。

“当前排队位数”指的是什么？

“当前排队位数”是指已经完成支付，等待兑现的候补订单数量。

旅客可以在余票查询页面的候补购票需求列表、添加候补乘客页面和待兑现订单界面可以查看当前排队位数。

可以提交几个“候补”订单？

每位用户可提交1个候补订单，1个订单中可添加发到站相同（可以是同城的不同车站）的2个相邻的乘车日期，每个乘车日期可添加2个不同“车次+席别”的组合需求，每个候补订单可预订3张车票。

“候补购票”兑现成功率有多高？

候补车票不会预留固定票额，所有票额均全部在互联网上发售。候补车票的来源是旅客的退票、改签或在规定时间内未支付后所产生的剩余票额，如有票额会首先满足候补购票需求。

候补订单提交是否越早越好？

系统根据用户提交的订票需求兑现候补车票时，原则上按照订单生效的时间顺序进行，同一候补需求不进行部分兑现。

有“加速包”服务么？

第三方抢票软件会有所谓的增加手续费提高购票成功率，然“鹅”，候补购票是官方服务，不会“变相”加收任何费用。

有的车次不显示“候补”提示？

因为您所选择的日期不在候补购票时间期限内，请您重新选择日期后重试。

有的车次无法选择？

因为您所选择的车次当前候补人数已满，请随时查看该趟列车的候补情况或者选择其它日期、车次、席别进行候补购票。

已支付成功的订单能修改吗？

候补订单提交成功后需在30分钟内完成支付，完成候补预付款支付后，候补购票订单立即生效。候补购票订单生效后，相关候补需求不可修改，如需变更，可终止订单后重新操作。

下面是候补购票的具体图文步骤：

人证核验

扫描二维码，下载铁路12306 APP

打开铁路12306APP，点击“我的”，人证核验，开始核验。

温馨提示

12306网站的所有注册用户均可自愿申请试点列车的候补购票服务。申请该项服务前，用户需进行人证一致性核验。

目前已通过人证一致性核验的注册用户、通过核验的铁路畅行常旅客用户均无需再办理核验。

候补订单提交

当旅客在12306网站（含手机客户端）购票，输入乘车日期、发到站等信息查询没有余票时，页面会在相关车次的席别余票显示列表中出现“候补”字样，旅客可根据需求点击相应车次、席别对应的“候补”区域，系统将该需求自动加入当前候补购票需求列表。

每位用户可提交1个候补订单，1个订单中可添加发到站相同（可以是同城的不同车站）的2个相邻的乘车日期， 每个乘车日期可添加2个不同“车次+席别”的组合需求。

划重点

只有在相关车次的余票显示列表中出现“候补”字样的旅客才可以根据需求提交候补订单。

网站示意图

手机APP示意图

候补订单支付

候补订单提交成功后需在30分钟内完成支付，完成候补预付款支付后，候补购票订单立即生效。候补购票订单生效后，相关候补需求不可修改，如需变更，可终止订单后重新操作。兑现时，按照候补订单生效的时间顺序，兑现符合条件的候补需求。预付款按该单不同组合需求中票款的最高额度计算（卧铺按下铺票价计算）。

候补购票预付款支付成功后，系统将持续尝试为您兑现候补需求（同一候补需求不进行部分兑现），若有匹配需求的车票，系统将自动为您生成已支付订单，预付款大于实际票款的，系统将自动退回差额票款；若无匹配需求的车票，系统将在截止兑现时间自动终止兑现，用户主动终止或系统自动终止候补的，系统自动全额退还预付款。

兑现成功或自动终止时，将通过您选择的通知方式进行告知，请注意查收消息并关注“候补订单”兑现状态。兑现成功车票视为已购车票，退改签按既有规则办理。

划重点

候补订单提交成功后需要在30分钟内完成支付，预付款按组合需求中票款最高额度计算，系统自动退回差额票款。

候补订单查看

登录12306.cn网站，在个人中心导航栏上点击“候补订单”可进入订单查看页，候补订单分为“待支付订单”、“待兑现订单”和“已处理订单”三个选项，其中“已处理订单”包含已兑现、已退单和兑现失败三种状态订单，已兑现表示候补需求兑现成功；已退单表示用户主动退单；兑现失败表示候补需求兑现失败，可能为车票数量不足、与实名制规定冲突等原因。

网站待支付订单示意图

网站待兑现订单示意图

网站已处理候补订单示意图

网站候补兑现订单示意图

打开12306APP，点击导航栏订单中的“候补订单”，可查看所有已支付候补订单，未支付订单可以在订单项“未支付”中查看。

APP候补订单示意图

APP候补待支付订单示意图

APP候补订单详情示意图

APP候补订单详情示意图

温馨提示

●兑现时，将根据您所候补列车的席位实际情况予以分配，多人出行时，可能分配到不同车厢，遇有卧代座时，将按座席予以分配。

●兑现成功或候补终止时产生的应退款项将按时退还至原支付工具。

●兑现车票视同旅客购票，遵守实名制等相关规定。

铁路部门提醒广大旅客，请通过中国铁路12306网站（www.12306.cn）和“铁路12306”客户端（在“铁路12306”字体上方标有路徽和“中国铁路”字样的图标）购票，避免非正常渠道购票带来的风险。