华为Mate 20 X（5G）开启EMUI10内测招募

IT之家10月30日消息华为官方宣布，Mate20 X（5G）内测招募开启，EMUI10带来焕然一新的观感和体验。打开手机【花粉俱乐部】APP-【推荐】-【内测报名】版块报名参与。

【报名注意事项】

1、由于部分第三方应用与安卓10不兼容，因此升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、耗电等）。建议您在华为应用市场尝试将该应用更新至最新版本，若仍无法解决问题，建议您耐心等待应用更新信息，并及时更新。

2、农信类银行APP在升级后会出现不能登录的问题，请务必在升级前解除设备绑定，操作方法（仅供参考）：个人中心>安全中心>设备管理>解除绑定，然后进行升级，升级完成后重新登录即可正常使用。

3、部分应用深色模式仍在适配中，可能会影响深色模式体验，后续版本将持续改进优化.

4、部分EMUI9.1在线主题仍在适配中，可能会影响使用，后续版本将持续改进优化。

5、请务必确保手机有6G以上的内部存储空间，否则会有升级失败的风险。（查看存储空间方法：设置>存储）。

6、请确保您的手机没有ROOT。

7、部分政企定制版本由于特殊定制无法进行手机助手回退，请谨慎报名升级。

8、报名参加本次内测的花粉，请确保您手机的当前版本号在9.1.1.195上，具体见【适配机型】。（版本号查看方法：设置>系统>关于手机，查看版本号信息，如果当前不在基线版本上，请先升级到此版本再进行报名）。

9、若您在版本体验中发现问题，请移步至【EMUI专区->升级尝鲜->问题反馈->《内测版本发布说明及问题收集帖导航》】中反馈，升级尝鲜版块进入方式：

1）电脑端：“花粉俱乐部”>“版块”>“EMUI专区”>“升级尝鲜”

2）手机端：“花粉俱乐部”>“论坛”>“版块分类”>“全部版块“>“EMUI专区”>“升级尝鲜”

若发现您在其他地方反馈相关问题，我们可能会将相应的帖子进行搬移，同时可能会影响您后续的内测和公测申请资格。

【适配机型】

本次内测招募的适配机型、基线版本如下：

【招募详情】

招募人数：招募log版本用户500人，不带log版本的用户1500人

招募开始时间：2019年10月30日——11月6日24:00

内测名单公布时间：请留意本帖后续更新，入选花粉以官方短信通知为准。

版本推送时间： 见后续官方通知（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）。

华为Mate 20 X（5G）内测EMUI10：点此链接。