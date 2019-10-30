【IT之家评测室】英特尔酷睿i9-9900KS首发评测：全核5.0GHz，14纳米终极王者

英特尔今天正式解禁了酷睿i9-9900KS处理器，作为英特尔第一款全核5.0GHz的处理器，i9-9900KS的出现让追求极致性能的玩家又有了新的选择。

因为工艺问题，英特尔现阶段桌面处理器依旧停留在14纳米，当然，英特尔也在一次又一次的压榨14纳米工艺的能力，原先酷睿i9-9900K已经能实现双核心5.0GHz，但是一旦想要更多核心冲上5.0GHz，处理器工作频率就会自动降到4.8GHz，此次英特尔推出的全新i9-9900KS就实现了全核5.0GHz。

如果说i9-9900K是“准5.0GHz”处理器，那么i9-9900KS就是“真5.0GHz”处理器了。目前，IT之家已经拿到了英特尔酷睿i9-9900KS解锁特别版，一起来看看i9-9900KS具体表现如何吧。

外观

英特尔送测的酷睿i9-9900KS处理器包装依旧是沿用了i9-9900K包装，处理器被放在正十二面体的亚力克包装盒中。

包装盒中间写着“CORE i9 UNLOCKED SPECIAL EDITION”字样。英特尔i9-9900KS在正十二面体中央的盒子中，由于是工程产品，英特尔在处理器外壳并没有写明具体的型号，只有“INTEL CONFIDENTIAL”机密字样。

虽然具体的型号没有注明，但是底下4.0GHz醒目的基频字样也凸显出i9-9900KS的与众不同。

英特尔酷睿i9-9900KS使用的是LGA1511插口，这和酷睿i9-9900K一致。英特尔酷睿i9-9900KS在很多数据都和i9-9900K类似，它们均采用了8核/16线程的设计，同样采用英特尔14nm++工艺打造。

英特尔i9-9900KS同样使用了钎焊导热，这里使用的钎料导热系数为81.6W/(mK)，一般硅脂导热系数最高不会超过10 W/(mK)，部分材料较差的硅脂，导热系数也不会超过5 W/(mK)。有了钎焊加持，i9-9900KS可以快速将多余的热量导出。

性能

英特尔酷睿i9-9900K与i9-9900KS具体对比如下：

在核心参数上，我们看到，英特尔i9-9900KS和i9-9900K基本上差不多，除了TDP以及最高全核睿频频率的不同外，i9-9900KS并不支持（是的，这些技术英特尔酷睿i9-9900KS不支持）英特尔博锐技术、英特尔SIPP（稳定映像平台技术）以及英特尔可信执行技术。从对比数据上来看，英特尔酷睿i9-9900KS更像英特尔官方“特挑”i9-9900K。

接下来，我们通过具体的评测场景来看一下英特尔酷睿i9-9900KS各方面的性能表现吧。

英特尔酷睿i9-9900KS处理器拥有8核/16线程规格，三级缓存为16MB，基准频率为4.0GHz，睿频频率为5.0GHz，CPU-Z显然还没有更新i9-9900KS的信息，显示的架构信息依旧是Coffee Lake，但实际上i9-9900KS用的是Coffee Lake Refresh架构。功耗上，i9-9900KS TDP为127W，这比i9-9900K的95W高出不少，如果i9-9900KS超频的话，估计230W的TDP也是很轻松的就能触及。

1、CPU-Z

首先来看一下英特尔i9-9900KS CPU-Z的得分，英特尔i9-9900KS CPU-Z单核得分为587.6分，多核得分为6020.5分。

作为对比，i9-9900KS单核分数与多核分数均超过同代处理器，相信在超频状态下，这个分数还会继续拉大。

2、Fritz Chess Benchmark

Fritz Chess Benchmark中文名国际象棋软件，它可以通过测量处理器每秒计算的下棋步数衡量处理器计算性能。全核5.0GHz情况下，英特尔酷睿i9-9900KS得分为34966千步/秒。

通过对比我们看到，在Fritz Chess Benchmark的表现中，i9-9900KS与i9-9900K相差并不大，但鉴于i9-9900KS超频体质更好，如果在超频状态下，i9-9900KS显然会比i9-9900K高出不少分数。

3、3DMark

3DMark是大家最为熟悉的一款测试软件。这款软件不但能够测图形性能，还可以测试CPU的性能。在Fire Strike Extreme测试中，英特尔i9-9900KS物理分高达25028分，比i9-9900K高出近3000分。全核5.0GHz的优势非常明显，

4、Cinebench

在Cinebench是一款基于Cinem4D引擎的处理器测试软件，它可以同时测试处理器子系统、内存子系统以及显示子系统。和大多数工业设计软件一样，CineBench可以完善地支持多核/多处理器，它的显示子系统测试基于OpenGL。目前，Cinebench有R15和R20两个版本，英特尔酷睿i9-9900KS Cinebench R15单核得分为214cb，多核得分为2126cb。

而英特尔酷睿i9-9900KS的Cinebench R20单核得分为517分，多核得分为5149分。

对比来看，i9-9900KS与i9-9900K的Cinebench R15单核得分比较接近，多核得分i9-9900KS更有优势。

5、WinRAR/7Zip

在WinRAR基准测试中，英特尔i9-9900KS多线程处理速度为15308KB/s，单线程处理速度为2795KB/s。

在7Zip的基准测试中，英特尔酷睿i9-9900KS多核处理器解压缩使用率评分为3598MIPS，总体评分为53826MIPS。

英特尔酷睿i9-9900KS 7Zip单核处理器解压缩使用率评分为7871MIPS，总体评分为7901MIPS。

6、V-Ray

V-Ray本身是渲染软件的插件，V-Ray BenchMark也是常用的用来测试处理器多核性能的软件，分数越高代表性能越强。英特尔酷睿i9-9900KS在V-Ray的表现如下。

7、AIDA64

AIDA64是一款检测系统硬件信息的软件们也可以进行性能和稳定性测试，我们用AIDA64测试内存与缓存测试，以及通过单烤FPU测试CPU满载情况下的温度与功耗。

烤机测试中，CPU满载时温度控制在88度上下，英特尔酷睿i9-9900KS并没有降频的情况发生。

虽然i9-9900KS默认TDP为127W，但是为了发挥它全核5.0Ghz的优势，在我们在BIOS中解锁了TDP，主板自动加压，此时处理器功耗超过230W。

总结

英特尔酷睿i9-9900KS作为英特尔“真5.0GHz”的消费级产品，相比于i9-9900K有了不小的提升。全5.0GHz下，i9-9900KS让游戏发烧友、专业视频创作者有了提升性能的新选择，虽然，可能很多人说，提升不就那么几帧嘛，但是专业人士对于性能的要求完全可以忽略金钱因素。因为对于这部分人来讲，更高的性能就是最好的财富。

英特尔酷睿i9-9900KS成为英特尔消费级产品新的标杆，开箱就能达到全核5.0GHz，至于说超频，这又是一个非常庞大的话题。未来，我们将对英特尔i9-9900KS进行进一步的钻研。

本以为，酷睿i9-9900K是英特尔14纳米最后的勇士，但i9-9900KS的出现，让我们看到，英特尔14纳米架构已经做得炉火纯青。接下来是继续打磨14纳米，还是依靠襁褓中的10纳米。这也是摆在英特尔眼前的问题。

当然，如果只是为了专业的视频创作而购买i9-9900KS的话，那么这真的非常划算。如果真的对游戏体验有着极致要求的话，来块RTX 2080Ti配合着i9-9900KS更合适。而对于热爱折腾的发烧友，i9-9900KS可玩性极高，非常值得入手。