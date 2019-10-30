“中国天眼”FAST一秒钟要用多少度电？答案：0.83度

今年9月4日，FAST首次探测到快速射电暴多次重复爆发，捕捉到目前全世界已知数量最多的脉冲。这口拥有4450块反射面板，面积约30个足球场大小，装满水全世界每人可以分4瓶矿泉水的超级“大锅”——“中国天眼”一秒钟要用多少电？

据科技日报消息，世界最大的单口径射电望远镜一秒钟要用电0.83度，用电量是一台普通电脑的9万多倍。

据介绍，“中国天眼”用电满负荷运行为3000千瓦，目前最高运行负荷约为800千瓦，此处的用电量根据实际的最高运行负荷进行计算。

“中国天眼”工作时绝不能停电，工作原理与卫星电视天线接收器的原理大同小异，它通过接收来自几亿光年之外的天体的电磁辐射信号，分析其强度、频谱和偏振来进行科学研究。

运转用电，主要是“中国天眼”观测所需的设备都需要用电，例如馈源舱。“中国天眼”观测、分析信号都要有电力支撑，不过不是全天候用电，观测天体的时候才会启动这口“大锅”，一般是在夜晚/

生活用电，主要是总控室、综合楼等等的照明、电视、空调……等等。

综上所述，如果“中国天眼”启动观测，1小时=3600秒x0.83度，耗电2988度电。

据悉，500米口径球面射电望远镜（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope），简称FAST，位于贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇大窝凼的喀斯特洼坑中，工程为国家重大科技基础设施，“天眼”工程由主动反射面系统、馈源支撑系统、测量与控制系统、接收机与终端及观测基地等几大部分构成。