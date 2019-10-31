苹果AirPods Pro体验：相信我，你的二代变卡了

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前天晚上，苹果再次“闷声放炸弹”，在官网突然发布了AirPods Pro耳机：

哎鸭，不好意思图放错了。看下面：

看到新AirPods Pro有趣的机身，汐元突然觉得手上的AirPods二代变卡了，变丑了，变重了，戴在耳朵上不是很舒服。

没办法了，换个新的吧。

▲来了老弟，AirPods Pro到手！

这个外包装看着很熟悉。

打开之后，拿开说明书，首先看到的是被拍扁了的充电盒。

撕开膜，汐元迫不及待取出里面的两个“小蝌蚪”。

真的，网友们说的没错，AirPods Pro这外观好像迷你的吹风机。可是你拿在手上的质感还是很足的。

外侧的这个网格既有麦克风，也起到通气作用，可以减少入耳式耳机的“听诊器”效应。

除了耳机、充电盒，包装里还有USB-C转Lightning的数据线，这个好评。

然后苹果还送了不同大小的硅胶耳塞。

毕竟采用了入耳式耳塞，AirPods Pro戴在耳朵上感觉和前代很不同。

AirPods Pro应该是汐元戴过最舒服的入耳式耳机了，耳塞很贴合耳道，当然这个因人而异。不过，汐元还是更喜欢前代那种“戴着像没戴”的感觉。

iPhone升级了iOS 13.2后，和AirPods Pro的配对和之前也有不同，不用再按住充电盒后面那个按钮了。

苹果太懂我们这种懒人了。



主动降噪，这是AirPods Pro这次最大的升级点了。汐元没有金耳朵，就拿索尼价位差不多的降噪豆3代做个对比吧。

AirPods Pro连上iPhone后，你可以在手机控制中心切换降噪开启、降噪关闭和透明模式这三个状态，也可以在耳机柄上长捏来切换降噪和透明模式。

要说降噪效果，汐元在人挤人的地铁上做了个测试。

主动降噪模式下，AirPods Pro的降噪效果很明显，手机音乐的音量调在50%左右，外面嘈杂的人声就基本听不到了，地铁的轰鸣声也没了，但是地铁报站的广播声还能勉强听到一些。

把音乐关了，在三个模式之间来回切换，你的感受会更明显。

那么大法的降噪豆3代呢？同样在50%的音量下，地铁报站的播音几乎听不到，但是地铁的轰鸣和隐约的嘈杂声还有一些。汐元觉得AirPods Pro的效果要比降噪豆好一点。

汐元之前也体验过一些头罩式耳机的降噪，感觉AirPods Pro的降噪效果还不能和那些价位差不多的头罩耳机相比，但本身也已经不错了。

AirPods Pro还有一个透明模式，这个就厉害了。



怎么形容呢？透明模式下，就好像你戴的是AirPods那种非入耳式的耳塞，音乐和外面的声音都能听到。但是，低沉的杂音AirPods Pro还是会滤掉一些的。

透明模式比降噪关闭更能听到外面的声音，感觉带的好像是上一代的AirPods。

有没有一种买了AirPods Pro送了个AirPods的感觉？

除了降噪模式，今年AirPods Pro的音质据说也提升了。

那汐元也就“玄学”一下呗。

前两代AirPods的音质，怎么说呢？很平，高音、低音都不算突出。而AirPods Pro的听感，感觉比前两代更浑厚了一些，低频更“震”一些。总的来说音质有明显提升，但没到质的飞跃。

外观、主动降噪和音质，是AirPods Pro对比前代最突出的升级点，所以汐元优先和大家分享体验。

接下来AirPods Pro还有几个有意思的点。

1、第一次配对时有一个耳塞贴合度的测试

这个功能会帮助你测试耳机是不是和耳道完美贴合，能不能获得尽可能好的聆听效果。如果不是，你可以更换耳塞或调整佩戴方式。

这个功能汐元在其他产品上还没见过，挺不错，感觉好有仪式感。

2、延迟也挺稳

AirPods Pro连接汐元手上的iPhone X时，几乎感受不到延迟。汐元用它做了输入法打字测试，基本上是按下键盘，“嘀嗒”声就在耳机里响起了。

然后汐元将AirPods Pro连上安卓手机（小米9）测了一下。还是以输入法打字为例，能感觉到有些微延迟，比iPhone高，但也还能接受啦。

然后，无论是在iPhone还是在安卓手机上，AirPods Pro的延迟和AirPods二代差别都不明显。

3、交互方式从以前的轻拍变成了“按”

AirPods Pro变短的耳机柄上还有一个平槽，这是个电容力度感应区域，我们可以按这个槽来和耳机交互。

按的时候耳机会放出“嘎达”的模拟声。被爽到了有木有。

不过讲真，汐元在用AirPods的时候其实很少会用AirPods上的交互功能。

4、想把AirPods Pro从充电盒里取出来？你需要个技巧

大家从充电盒里取耳机的时候可能会这样：

这一代的造型设计更难取了有木有？！但其实你可以这样：

5、关于续航

如果你关心AirPods Pro的续航相比上代有没有提升，汐元也整理了两款耳机的续航时间对比：

最后，AirPods Pro值不值得买呢？

其实核心的就一点：你对降噪功能有没有需求？

如果你对降噪没什么需求，那汐元觉得AirPods二代其实就挺好了。

如果你很需要降噪功能，那汐元觉得AirPods Pro很值得买。关键是，买来之后你会发现，它不仅是多了降噪，还有很多其他细节提升的幸福感。

当然，新的外观也可以直接让别人知道，你用的是Pro~

哦对了，如果你是土豪，当汐元啥也没说，就让我安静地欣赏你花钱的姿势吧。





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