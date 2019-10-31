库克：Apple Card用户可24期免息购买iPhone

北京时间10月31日凌晨消息，苹果公司今天发布了2019财年第四财季业绩，在随后的财报电话会议中，苹果CEO库克（Tim Cook）透露，苹果公司将通过Apple Card推出零利息购买iPhone服务，将允许用户通过Apple Card来管理iPhone上面的支付。今年晚些时候，Apple Card用户将能够实现24期免息购买iPhone，同时还将获得3%的现金返还。

库克表示，2019财年美国市场营收超过1000亿美元，为历史上首次。iPhone 11乃畅销型iPhone，APP Store、Music、支付服务都录得历史新高。可穿戴设备AirPods、Watch、Beat的销售情况喜人。

库克称：“我们完成了一个具有开创性意义的财年，创下了公司历史上最高的第四财季营收纪录，其推动力来自于服务、可穿戴设备和iPad的加速增长。随着消费者和评论人士热烈拥戴新一代iPhone、今天发布的可消除噪音的新款AirPods Pro、两天后即将推出的备受期待的Apple TV+服务、以及公司历史上最好的产品和服务阵容，我们对假期购物季节所在财季的前景感到非常乐观。”

报告显示，苹果公司第四财季营收为640.40亿美元，比去年同期的629.00亿美元增长2%，其中来自于服务的净营收为125.11亿美元，创下历史新高；净利润为136.86亿美元，比去年同期的141.25亿美元下降3%。苹果公司第四财季大中华区营收为111.34亿美元，比去年同期的114.11亿美元下降2%。