爱奇艺电视果5S发布：全新DRM硬解，首发248元

10月30日，爱奇艺电视果正式推出新一代AI投屏智能硬件——电视果5S。官方称电视果5S经过473个日夜的打磨，设计、性能、功能及体验全方位升级，率先支持DRM硬解，畅看好莱坞正版1080P及4K超高清大片，并开创性的新增HDMI输入，方便接入PC、游戏机、机顶盒等第三方设备，并实现手机操控各设备无缝切换。

爱奇艺电视果5S将于10月30日，在京东商城、天猫商城同步首发，售价298元，首发限时限量特惠直降50元，赠送1个月爱奇艺黄金VIP会员。

电视果5S采用全新的方形设计，性能大幅提升，机身却更小巧，便携性大大提升。其长宽为49.6mm，厚度15.8mm，重量仅25g，采用谧夜黑配色，外壳为用聚碳酸酯材质，并经过精细磨砂处理。

爱奇艺电视果5S机身接口升级，信号输出口升级为Micro HDMI（Type D）接口，底部新增HDMI in信号输入接口，方便用户外接PC、游戏机、机顶盒等第三方设备，电视果APP可以一键切换信号源，随心切换电视果和第三方信号。

性能方面，爱奇艺电视果5S芯片由电视果与联发科技（MediaTek）联合定制，12nm工艺制程，64位四核心，超低功耗，性能提升200%，支持4K 60fps视频解码，并支持HDR。

爱奇艺电视果5S的无线性能进一步升级，采用更强大的2x2天线，数据吞吐量提升一倍；同时升级蓝牙5.0芯片，并采用独立的蓝牙天线，辅助配置网络和无线操控，连接更快且操作更稳。

爱奇艺电视果5S率先支持DRM硬件级解码，是目前唯一实现DRM硬解的投屏硬件，派拉蒙、迪士尼、福克斯、索尼/哥伦比亚、环球影业及华纳兄弟六大公司的大片均支持，畅享好莱坞正版1080P及4K超高清大片。

爱奇艺电视果5S支持奇魔、AirPlay、DLNA、Miracast、DIAL五大投屏协议，是唯一全面支持五大投屏协议的投屏智能硬件。也就是说，爱奇艺电视果5S全面支持Android、iOS、Mac OS、Win10四个操作系统的设备投屏，手机、平板、电脑全能投。



