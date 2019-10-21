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龚宇：爱奇艺正进行国际化尝试，已进入14个国家和地区

2019-10-21 23:34:58来源：网易科技作者：彭丽慧责编：骑士评论：

10月21日消息第六届世界互联网大会在乌镇举行。爱奇艺创始人、CEO龚宇在互联网国际合作论坛上谈到文化“出口”时表示，爱奇艺正在进行国际化尝试，目前已进入14个国家和地区。

龚宇将近年来爱奇艺在探索内容出海过程中的经验总结为：“带着嫁妆”输出中国文化产品与服务。“以往中国内容发行到海外需要寻找当地的渠道，例如电影发行到海外电影院，可能面临着人群覆盖面窄、人群分散、上座率低等问题；电视剧发行到当地电视台，可能面临着政策、经济、技术的影响。互联网技术普及之后，世界是连通的。但是互联网软件技术与服务具有定制性，需要强大的研发能力、数据存储与运算能力等，这对于中小型国家、媒体来说，具有巨大的门槛，因此中国企业可以将技术与内容进行整体输出。”

针对技术给文化出口带来的作用，龚宇指出互联网无线技术、存储技术、大数据运算技术等助力内容交流与传播变得更加便捷，基于互联网技术创新的人工智能机器翻译将很大程度上降低语言翻译的时间与人力成本，解决语言障碍。与此同时，智能技术越来越发挥着辅助内容创作、提升创作效率的作用，如AI智能图像上色、AI智能剪辑等。

爱奇艺方面表示，一直致力于科技创新与内容创意相结合，如今AI技术已贯穿爱奇艺内容的创作、生产、标注、分发、播放、变现直到售后服务的各个环节。近期龚宇在爱奇艺iJOY悦享会上表示，AI和5G技术正深刻影响社会发展和产业变化：在视频领域，基于5G大带宽、低延迟、多连接等方面优势，视频轻应用化趋势明显，同时内容创作和营销方式正因AI技术的发展拓宽了创意和发展空间。

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关键词：爱奇艺

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