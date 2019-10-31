苹果财报解读：今年唯一有望在国内挡住华为攻势的厂商

苹果用一份明显好转的财报，告别了低迷的2019财年。下个季度，苹果业绩有望彻底走出低迷，甚至再创新高。

需要说明的是，今天苹果发布的第四财季业绩是截至9月30日的。因此9月20日发售的iPhone 11系列的销量对该季度的财报影响有限，只包括了10天的销售情况。要完整评估iPhone 11系列给苹果业绩带来的影响，还要等待今年第四自然季度的财报，或者看苹果对第四季度的业绩预期。通常那是苹果每年的销售最旺季。

先来看苹果第四财季业绩。当季苹果实现营收640亿美元，同比增长2%，高出市场预期的630亿美元；净利润136.9亿美元，同比下滑3%；iPhone销售额333.6亿美元，同比下滑9.2%；服务业务营收125.1亿美元，同比增长18%，高于市场预期的121.5亿美元。

财报公布后，苹果股价盘后走高1.5%。这也正常，过去两年八份财报，只有两次苹果股价在财报公布后走低，财报公布后股价的平均涨幅达到了4.5%。过去三年，苹果业绩每次都超过了市场预期，因为苹果的业绩预期通常比较保守。举例来说，第三财季财报发布后，苹果就曾经预计这个季度的iPhone营收会连续第四个季度出现两位数下滑，而整体营收会较上年同期大体持平。

实际上，自今年年初苹果大幅下调业绩预期之后，苹果股价就似乎处于利空出尽的状况；从年初的最低点170美元上方一路走高，几天前更是创下了249美元的历史新高。目前苹果和微软市值都在1.1万亿美元左右，和9000万美元下方的亚马逊和谷歌拉开了一些差距。目前苹果的市盈率已经达到了过去十年的最高点。而且近期的一些外交动态也令市场对中美经贸关系改善前期趋于乐观。

2019财年是苹果罕见的业绩低迷期。虽然当季营收已经止跌回升，但净利润和iPhone营收依然连续第四个季度出现下滑。这还是iPhone问世之后的首次。不过，下个季度苹果就可以彻底走出2019财政年度的低迷不振，因为库克对iPhone 11系列在岁末销售季的销量表示非常乐观，他尤其强调，iPhone 11系列在中国市场的初步销售情况“非常非常好”。

苹果预计下一季度营收855亿-895亿美元，较上年同期低迷基数的843亿美元有明显增长，甚至有望打破2017财年同期创下的一个季度营收883亿美元的历史记录。这个乐观预期也令市场感到宽心。截至当季，苹果现金总计2059亿美元，同比下滑了2.2%。苹果在这个季度回购了180亿美元股票，发放了35亿美元股息，也对股价走高起到了积极作用。相比乔布斯时代的苹果根本懒得讨好投资者，绝不发放股息，库克对华尔街是异常慷慨。

回顾一下这个季度苹果营收具体情况。虽然iPhone营收继续下滑9.2%，但其他硬件业务(iPad、Mac和其他产品)都保持了增长，服务业务营收同比增长18%，帮助苹果营收继续保持增长。当季iPhone占苹果总营收占比只有52%，虽然与以往三分之二营收来自手机不可同日而语，但也高于上个季度的48%。服务业务已经成为推动苹果业绩增长的第二大引擎。今年以来，苹果更是连续发布了媒体订阅、游戏订阅、视频订阅、信用卡等诸多互联网服务，计划进一步扩大这一业务的营收。

值得一提的是，当季苹果可穿戴产品、配件和其他产品营收飙升了54%，达到65亿美元，营收规模甚至超过了iPad。库克也在分析师电话会议上专门提到，AirPods这个季度的营收创下了新高，而Apple Watch的销售额有四分之三都来自新用户。可以预想的是，随着AirPods Pro的上市，第四季度苹果这一块业务营收还会继续走高。此外，在如何让消费者购买配件方面，苹果是真的有一套。iPhone 11作为一款售价5499元的产品，都还在用祖传五福一安。消费者还需要额外花几百元购买快充头和Type-C到Lighting线，不然连MacBook都连不上。

另外一个看点是，iPhone 11系列的热销能否帮助苹果在中国市场收复失地。随着华为在国际市场遭遇人为打击，华为将主攻方向放在了国内市场，今年中国智能手机市场几乎成为了华为的独角戏，其他厂商则暗淡无光。Canalys公布的第三季度中国智能手机市场报告显示，华为在国内的市场占有率已经达到42.4%，销量同比飙升66%；而其他诸多主流品牌是全线下滑，苹果和小米的降幅甚至达到了30%水平。

当季苹果的大中华市场营收只是微幅下滑，已经止住了之前的颓势。要知道前几个季度，苹果中国区市场营收的跌幅分别是4%、25%和22%。如果考虑到当季人民币兑美元汇率大幅下滑的因素，当季苹果中国区市场的实际营收应该是增长的。在遭遇去年的挫折之后，苹果今年略微下调了iPhone 11在国内的售价。

虽然iPhone 11系列并没有显著升级，但市场初期销量却异常火爆。大摩和野村等券商因此纷纷上调了苹果的股票评级。供应链的数据显示，苹果已经调高了iPhone 11的部件订单。过去几年的积压升级需求可能是iPhone 11销售火爆的重要原因。

知名苹果分析师、天风国际分析师郭明錤将iPhone11系列在2019年的出货量预期从6500万-7000万部调高至7000-7500万部。郭明錤指出，对于iPhone 6/6s、7系列使用者来说，iPhone 11是一个好的升级选择，苹果下调售价更有利于吸引中国消费者。在即将到来的中国双十一电商销售旺季中，iPhone 11系列售价也有500元的降价幅度，这显然会进一步提振iPhone在中国的销量。

或许苹果会是今年唯一能在国内抵挡华为攻势的主流手机品牌。