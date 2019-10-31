中国联通首批50个5G商用城市名单出炉，与中国移动稍有不同

IT之家10月31日消息 今天上午，2019年中国国际信息通信展正式开幕，三大运营商中国移动、中国联通和中国电信也宣布5G网络正式商用并正式发布5G商用套餐。目前中国联通也公布了首批50个5G商用城市名单，经过IT之家小编对比发现，与中国移动的稍有不同。

中国联通5G商用首批开通的50个城市如下：

北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、天津、武汉、济南、郑州、苏州、青岛、重庆、成都、宁波、温州、嘉兴、绍兴、东莞、佛山、中山、珠海、无锡、常州、南通、沈阳、长沙、大连、兰州、福州、石家庄、太原、西宁、西安、厦门、贵阳、雄安、呼和浩特、南宁、海口、哈尔滨、南昌、合肥、银川、昆明、长春、泉州、柳州、鹰潭、乌鲁木齐

经过和中国移动的首批50个5G商用城市对比发现，大部分城市是相同的；但是绍兴、中山、珠海、常州、南通是中国联通开通的城市（中国移动没有），而晋城、琼海、南阳、芜湖、株洲这5个城市是中国移动开通的城市（中国联通没有）。（如有疏漏请指出）

以下是中国移动首批50个5G商用城市名单：

北京、天津、上海、重庆、石家庄、雄安、太原、晋城、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、温州、嘉兴、合肥、芜湖、福州、厦门、泉州、南昌、鹰潭、济南、青岛、郑州、南阳、武汉、长沙、株洲、广州、深圳、佛山、东莞、柳州、南宁、海口、琼海、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐